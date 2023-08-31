للفصل الدراسي الأول.. صندوق إقراض الطلبة يعلن بدء استقبال طلبات القروض

أعلن صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، اليوم الخميس، البدء باستقبال طلبات الحصول على قروض دراسية للفصل الأول من العام الدراسي 2023–2024، وذلك لطلبة البكالوريوس والدبلوم المتوسط في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.

ونوَّه الصندوق إلى أن البدء باستقبال طلبات الحصول على قروض دراسية سيكون اعتبارًا من يوم الأحد 3/9/2023، ويستمر لغاية يوم الخميس 5/10/2023.

وعن آلية تقديم الطلبات قال إنها تتم من خلال الدخول إلى حساباتهم في موقع الخدمات الإلكترونية للصندوق، وإدخال بيانات الطلب إلكترونيًّا والتأكد من حفظها، ومن ثم يتوجب عليهم تسليم كل الوثائق والمستندات الثبوتية المطلوبة إلى عمادة شؤون الطلبة في المؤسسة التعليمية، بحيث يقوم موظف المؤسسة بتدقيق الطلبات مباشرة ويتم تسليم الطالب/ة نموذج إثبات تقديم الطلب وتدقيقه، وأنه يتوجب على الطلبة الذين ليس لديهم حساب في موقع الصندوق إنشاء اشتراك جديد قبل إجراء الخطوات المذكورة أعلاه.

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وعن الشروط فيمن يتقدَّم للحصول على قرض يجب أن يكون طالبًا منتظمًا في إحدى مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، وأن يكون محتاجًا من الناحية المادية، وأن يكون قد اجتاز بنجاح فصلًا دراسيًّا على الأقل، وألا يقل معدَّله التراكمي عن 65% لطالب البكالوريوس، و60% لطالب الدبلوم أو الطلبة الملتحقين بجامعة القدس المفتوحة أو ما يوازيه في الأنظمة الأخرى، إضافة إلى أن يسجّل الطالب 12 ساعة معتمدة على الأقل في الفصل الدراسي الأول 2024-2023.

يُشار إلى أنه في حال فقدان الطالب/ة اسم المستخدم و/ أو الرقم السري الخاص به، فإنه يتوجَّب عليه مراجعة دائرة شؤون الطلبة في مؤسسته التعليمية، مع الإشارة أيضًا إلى أن رسوم طلبة التعليم الموازي تُحسب وفق الرسوم العادية وليس حسب أسعار الدراسة الموازية، مع التنويه إلى أن نسبة القرض الذي يقدّمه الصندوق لا تتجاوز 75% من الرسوم الدراسية، بما لا يتجاوز قيمة (1000) دينار أردني، ولا تقل عن (60) ديناراً بأي حال من الأحوال، للطالب/ة الواحد في الفصل الدراسي الواحد.

المصدر / فلسطين أون لاين