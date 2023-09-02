2 سبتمبر في ذاكرة الأحداث

شهد 2 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:
- 1192 ريتشارد قلب الأسد يعقد معاهدة صلح مع صلاح الدين الأيوبي ليحتفظ الصليبيون بشريط ساحلي يمتد من صور إلى يافا ويسمح صلاح الدين الأيوبي للحجاج والتجار بزيارة القدس.
- 1913 المؤتمر الصهيوني الحادي عشر في فيينا وهو آخر مؤتمر صهيوني عقد قبل اتفاقية سايسك بيكو وتصريح بلفور والحرب العالمية الأولى.
- 1945 انتهاء الحرب العالمية الثانية.
- 1964 عقد الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في القاهرة.
- 1993 هاجم مجاهدو القسام دورية صهيونية على الطريق الممتد بين الخليل وبئر السبع، وأسفر الهجوم عن مقتل الرقيب الصهيوني "فتسيون الكوبي".
- 2001 عملية استشهادية في مدينة حيفا تتسبب بمقتل 7 إسرائيليين ومنفذها ماهر محيي الدين حبيشة 23 عامًا من كتائب القسام.
- 2020 استشهاد الأسير داود طلعت الخطيب 45 عامًا سكان مدينة بيت لحم نتيجة إصابته بجلطة قلبية في سجن "عوفر" الإسرائيلي جراء الإهمال الطبي
المصدر / فلسطين أون لاين