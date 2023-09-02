2 سبتمبر في ذاكرة الأحداث

شهد 2 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1192 ريتشارد قلب الأسد يعقد معاهدة صلح مع صلاح الدين الأيوبي ليحتفظ الصليبيون بشريط ساحلي يمتد من صور إلى يافا ويسمح صلاح الدين الأيوبي للحجاج والتجار بزيارة القدس.

ريتشارد قلب الأسد يعقد معاهدة صلح مع صلاح الدين الأيوبي ليحتفظ الصليبيون بشريط ساحلي يمتد من صور إلى يافا ويسمح صلاح الدين الأيوبي للحجاج والتجار بزيارة القدس. 1913 المؤتمر الصهيوني الحادي عشر في فيينا وهو آخر مؤتمر صهيوني عقد قبل اتفاقية سايسك بيكو وتصريح بلفور والحرب العالمية الأولى.

المؤتمر الصهيوني الحادي عشر في فيينا وهو آخر مؤتمر صهيوني عقد قبل اتفاقية سايسك بيكو وتصريح بلفور والحرب العالمية الأولى. 1945 انتهاء الحرب العالمية الثانية.

انتهاء الحرب العالمية الثانية. 1964 عقد الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في القاهرة.

عقد الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في القاهرة. 1993 هاجم مجاهدو القسام دورية صهيونية على الطريق الممتد بين الخليل وبئر السبع، وأسفر الهجوم عن مقتل الرقيب الصهيوني "فتسيون الكوبي".

هاجم مجاهدو القسام دورية صهيونية على الطريق الممتد بين الخليل وبئر السبع، وأسفر الهجوم عن مقتل الرقيب الصهيوني "فتسيون الكوبي". 2001 عملية استشهادية في مدينة حيفا تتسبب بمقتل 7 إسرائيليين ومنفذها ماهر محيي الدين حبيشة 23 عامًا من كتائب القسام.

عملية استشهادية في مدينة حيفا تتسبب بمقتل 7 إسرائيليين ومنفذها ماهر محيي الدين حبيشة 23 عامًا من كتائب القسام. 2020 استشهاد الأسير داود طلعت الخطيب 45 عامًا سكان مدينة بيت لحم نتيجة إصابته بجلطة قلبية في سجن "عوفر" الإسرائيلي جراء الإهمال الطبي

المصدر / فلسطين أون لاين