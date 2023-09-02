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2 سبتمبر في ذاكرة الأحداث

02 سبتمبر 2023 . الساعة 08:20 بتوقيت القدس
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2 سبتمبر/ أيلول في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 2 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:

  • 1192 ريتشارد قلب الأسد يعقد معاهدة صلح مع صلاح الدين الأيوبي ليحتفظ الصليبيون بشريط ساحلي يمتد من صور إلى يافا ويسمح صلاح الدين الأيوبي للحجاج والتجار بزيارة القدس.
  • 1913 المؤتمر الصهيوني الحادي عشر في فيينا وهو آخر مؤتمر صهيوني عقد قبل اتفاقية سايسك بيكو وتصريح بلفور والحرب العالمية الأولى.
  • 1945 انتهاء الحرب العالمية الثانية.
  • 1964 عقد الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في القاهرة.
  • 1993 هاجم مجاهدو القسام دورية صهيونية على الطريق الممتد بين الخليل وبئر السبع، وأسفر الهجوم عن مقتل الرقيب الصهيوني "فتسيون الكوبي".
  • 2001 عملية استشهادية في مدينة حيفا تتسبب بمقتل 7 إسرائيليين ومنفذها ماهر محيي الدين حبيشة 23 عامًا من كتائب القسام.
  • 2020 استشهاد الأسير داود طلعت الخطيب 45 عامًا سكان مدينة بيت لحم نتيجة إصابته بجلطة قلبية في سجن "عوفر" الإسرائيلي جراء الإهمال الطبي
المصدر / فلسطين أون لاين
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