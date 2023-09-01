1 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 1 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1921 المؤتمر الصهيوني الثاني عشر في "كالسباد" بتشيكوسلوفاكيا، وهو أول مؤتمر صهيوني يعقد بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، ودعوة يهود العالم إلى المساهمة في بناء ما سمي "الوطن القومي اليهودي" في فلسطين.

المؤتمر الصهيوني الثاني عشر في "كالسباد" بتشيكوسلوفاكيا، وهو أول مؤتمر صهيوني يعقد بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، ودعوة يهود العالم إلى المساهمة في بناء ما سمي "الوطن القومي اليهودي" في فلسطين. 1923 زلزال مدمر يضرب مدينتي طوكيو ويوكوهاما مخلفًا 150 قتيل ومليوني مشرد.

زلزال مدمر يضرب مدينتي طوكيو ويوكوهاما مخلفًا 150 قتيل ومليوني مشرد. 1939 ألمانيا تهاجم بولندا مشعلة فتيل الحرب العالمية الثانية.

ألمانيا تهاجم بولندا مشعلة فتيل الحرب العالمية الثانية. 1951 حظرت مصر مرور السفن الإسرائيلية والدولية من وإلى الكيان الإسرائيلي عبر قناة السويس

حظرت مصر مرور السفن الإسرائيلية والدولية من وإلى الكيان الإسرائيلي عبر قناة السويس 1969 عقد الدورة السادسة للمجلس الوطني الفلسطيني في القاهرة.

عقد الدورة السادسة للمجلس الوطني الفلسطيني في القاهرة. 1969 معمر القذافي يقوم بانقلاب عسكري أبيض على الملك محمد إدريس السنوسي ويستولي على السلطة في ليبيا فيما عرف باسم ثورة الفاتح من سبتمبر.

معمر القذافي يقوم بانقلاب عسكري أبيض على الملك محمد إدريس السنوسي ويستولي على السلطة في ليبيا فيما عرف باسم ثورة الفاتح من سبتمبر. 1971 إعلان رسميًا قيام اتحاد الجمهوريات العربية الذي ضم مصر وليبيا وسوريا ولكن الاتحاد كان شكليًا ولم يؤد أي دور.

إعلان رسميًا قيام اتحاد الجمهوريات العربية الذي ضم مصر وليبيا وسوريا ولكن الاتحاد كان شكليًا ولم يؤد أي دور. 1983 مبادرة الرئيس الأمريكي رونالدو ريغان بشأن القضية الفلسطينية.

مبادرة الرئيس الأمريكي رونالدو ريغان بشأن القضية الفلسطينية. 1985 العثور على حطام سفينة "تايتنك" الغارقة في قعر المحيط الأطلسي بعد 73 سنة من غرقها.

العثور على حطام سفينة "تايتنك" الغارقة في قعر المحيط الأطلسي بعد 73 سنة من غرقها. 1998 اجتماع ياسر عرفات وايهود باراك مع وزير خارجية الولايات المتحدة مادلين أولبرايت في مصر لبحث سبل استمرار التسوية.

اجتماع ياسر عرفات وايهود باراك مع وزير خارجية الولايات المتحدة مادلين أولبرايت في مصر لبحث سبل استمرار التسوية. 2003 طائرات الاحتلال تغتال في مدينة غزة الشهيد خضر بدوي الحصري (34 عامًا) من منطقة الشجاعية وأحد قادة كتائب القسام، وذلك باستهداف سياراته، وأدت هذه العملية أيضًا إلى استشهاد أحد المارة الفلسطينيين وإصابة 15 آخرين بجروح.

المصدر / فلسطين أون لاين