حمادة: عملية الدهس برام الله تنفيذ مباشر لوعد المقاومة

قال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة إن عملية الدهس غرب رام الله تنفيذ مباشر لوعد المقاومة بضرب منظومة أمن الاحتلال وفضح هشاشتها.

وأضاف أن العملية تأكيد جديد على جاهزية الثوار والاستعداد العالي لدى أبناء شعبنا للرد على جرائم الاحتلال.

وشدَّد على أن "الاحتلال سيدفع ثمن كل جريمة ضد شعبنا من أرواح جنوده ومستوطنيه، وسيسلك مقاومونا كل طريق لتقريب النصر وتحقيق حرية شعبنا، وسيخرجون له من كل شارع وقرية ومخيم".

وتوجَّه بتحية عز وفخار لمنفذ العملية البطولية، وللرجال الأوفياء لهذا الوطن الذين ينفذون الوعد ويلبّون نداء القدس، ويخوضون معركة الأقصى بما يتاح أمامهم من إمكانات، لا يرهبهم بطش الاحتلال ولا تهديداته الجوفاء.

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وأصيب صباح اليوم الخميس، ثلاثة من جنود الاحتلال، اثنان منهم بجراح خطرة في عملية دهس قرب بلدة بيت سيرا غرب رام الله

وأفاد شهود عيان بأن العملية نفذها شاب فلسطيني يقود شاحنة، دهس بها مجموعة من جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز "مكابيم" غرب رام الله.

ووُصفت جراح أحد الجنود المصابين بأنها حرجة جداً وتجري محاولات لإنقاذ حياته، بينما أطلقت قوات الاحتلال النار على منفذ العملية.

وتأتي العملية بعد ساعات من إصابة ضابط وثلاثة من جنود الاحتلال، مساء الأربعاء، بتفجير عبوة ناسفة استهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام المنطقة الشرقية لنابلس لتأمين اقتحام المستوطنين لمنطقة قبر يوسف.

المصدر / فلسطين أون لاين