19 عملًا مقاومًا بينها 3 عمليات إطلاق نار بالضفة والقدس خلال 24 ساعة

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز معلومات فلسطيني "معطى" 19عملًا مقاومًا بالضفة والقدس، أبرزها 3 عمليات إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة، والتصدي لاعتداءات المستوطنين، و10 مواجهات في مناطق متفرقة، أصيب خلالها مستوطن.

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وأصيب مستوطن بالحجارة وتحطيم مركبته خلال التصدي لاعتداءات المستوطنين في بلدة عزون شرق قلقيلية.

وتصدى المقاومون لقوات الاحتلال خلال اقتحامها لمدينة نابلس، واستهدفوا قوات الاحتلال بالرصاص وتفجير عبوات ناسفة.

وأطلق مقاومون النار صوب مستوطنة "فيرد يريحو" في أريحا، وصوب حاجز لجلمة في جنين.

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وتصدى الشبان الثائر لاعتداءين للمستوطنين في القدس وقلقيلية، وحطموا مركباتهم بالحجارة.

واندلعت مواجهات في 10 نقاط متفرقة، شهدتها مناطق القدس وقلقيلية وأريحا وجنين ورام الله ونابلس، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

ورصد مركز معلومات فلسطين "معطى" (1132) عملاً مقاوماً خلال الشهر الماضي، بينها (97) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، نفذت (33) عملية منها في جنين.

وأدت أعمال المقاومة إلى مقتل إسرائيليين اثنين، وإصابة (50) جنديًا ومستوطنًا بجراح مختلفة، ليرتفع بذلك قتلى الاحتلال ومستوطنيه منذ بداية العام الجاري إلى (28) قتيلاً، فيما استشهد خلال يوليو (28) فلسطينيا بنيران الاحتلال ومستوطنيه.

وأسفرت عمليات المقاومة المتصاعدة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين، عن مقتل 36 إسرائيلياً منذ مطلع عام 2023، وحتى تاريخ 21 آب/ أغسطس الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين