لقاء ببلدية رفح يناقش إنشاء مركز صحي ومجتمعي

ناقشت بلدية رفح مع جمعية أرض الإنسان الفلسطينية إنشاء مركز صحي ومجتمعي، بمشاركة المجتمع المحلي؛ لتقديم خدماتها للأطفال تحت سن الخامسة المصابين بسوء التغذية ومضاعفاته.

جاء ذلك خلال لقاء مجتمعي، عقد صباح اليوم في مقر البلدية، بحضور ومشاركة رئيس البلدية د. أحمد الصوفي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية أ. فتحي نصر ومديرها التنفيذي د. عدنان الوحيدي، ورئيس لجنة المساءلة المجتمعية ببلدية رفح د. أحمد برهوم، وممثلين عن المجتمع المحلي ورؤساء لجان الأحياء والوجهاء وأهالي الأطفال المرضى.

وخصصت بلدية رفح مؤخرًا، قطعة أرض بمساحة 490مترًا مربعًا في حي خربة العدس لصالح إقامة مقر للجمعية؛ لتستخدمه في تقديم خدماتها للأطفال المرضى.

واستعرض أهالي الأطفال المرضى معاناتهم الناتجة عن اضطرارهم لتلقي العلاج خارج المدينة، مؤكدين على أهمية إنشاء المركز؛ لتوفير الوقت والجهد وتخفيف معاناتهم.

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وثمن الحاضرون جهود بلدية رفح ومجلسها البلدي لاهتمامهم بخدمة كافة أبناء المدينة وتذليل العقبات أمام إنشاء المركز، الذي سيخدم فئة مهمة في المجتمع.

وقال الصوفي: "لم نتردد للحظة واحدة بمنح وتخصيص قطعة الأرض؛ خدمةً للأطفال المرضى وذويهم"، مؤكدًا أن البلدية ترفع شعار الشراكة مع المجتمع المحلي وتعمل به، على صعيد جميع الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية.

كما أكد على ضرورة مواصلة العمل على تجويد الخدمات الأساسية، وصولًا إلى مراحل متقدمة من التنمية والتطوير، قائلا: "منفتحون على الجميع وبيتنا مفتوح ضمن سياستنا بإشراك المجتمع المحلي لخدمة المواطن وتقديم أفضل الخدمات".

بدوره، قال الوحيدي: "شكرا لبلدية رفح التي برهنت إدراكها أهمية القضية"، مؤكدًا عزم جمعيته مواصلة الجهود حتى يرى المركز النور، موضحًا في الوقت ذاته أنها تتواصل مع عدة أطراف لتمويل مشروع إنشاء المركز.

المصدر / فلسطين أون لاين