مرافق رفح تستقطب أكثر من 40 ألف زائر خلال عيد الأضحى المبارك

استقطبت مرافق رفح خلال عيد الأضحى المبارك أكثر من 40 ألف زائر من مختلف مناطق المدينة، بحسب إحصائيات قسم الحدائق ببلدية رفح، في حين تمكن صنَّاع الجمال من جمع وترحيل 998 طنًا من النفايات الصلبة؛ حفاظًا على نظافة المدينة.

وشهد متنزه تل السلطان البلدي (اليابانية) غرب المدينة والمخصص للعائلات، الإقبال الأكبر بتوافد الآلاف خلال أيام العيد.

ويتميَّز متنزه اليابانية بمساحات خضراء واسعة، وجناح مخصص لألعاب الأطفال الترفيهية المتنوعة، التي شهدت حضورًا واسعًا للأطفال والعائلات لقضاء أوقات ممتعة فيه.

وكما شهدت حديقة بلال الملاصقة لميدان الشهداء وسط المدينة، ازدحامًا بالزوار وخصوصًا الأطفال؛ لاحتوائها على عدد من الألعاب الترفيهية الشعبية وأشجار ظل كبيرة يحتمي الزوار بها من حر الشمس.

واستقبلت المتنزهات والمرافق الأخرى آلاف الزوار، وهي حدائق الحي السعودي وحدائق حي UNDP وحديقة الإسكان الأبيض غرب المدينة، وحديقة بدر وحديقة هارون الرشيد في الحي الإداري، وحديقة المهندسين في حي الزهور.

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وشهد شاطئ المدينة توافد أعداد كبيرة من الأهالي والزوار للاستمتاع بأجواء العيد وتنظيم رحلات الشواء.

وأوضح رئيس البلدية د. أحمد الصوفي، أنه تمَّ العمل بخطة طوارئ؛ لاستقبال الزوار في المتنزهات والمرافق العامة، والحفاظ على نظافة المدينة خلال الإجازة.

ولفت الصوفي أن الطواقم عملت على مدار الساعة من أجل متابعة المسالخ المؤقتة وتنظيم الأسواق، والحفاظ على سلامة المواطنين، عبر جولات التفتيش والرقابة على السلع والبضائع والمطاعم.

بدوره، أوضح مدير دائرة الصحة والبيئة ببلدية رفح م. سمير برهوم أن صنَّاع الجمال تمكنوا من جمع وترحيل نحو 998 طنًا من النفايات الصلبة خلال إجازة العيد، من بينها عشرات الأطنان لمخلَّفات الأضاحي.

وأشار إلى أن طواقم التفتيش والرقابة كثَّفت جولاتها على الأسواق ومحلات اللحوم والشكولاتة قبيل وخلال إجازة عيد الأضحى.

وأوضح برهوم أنه تمَّ العمل في يوم وقفة عرفات الذي صادف يوم الثلاثاء، بشكل اعتيادي خلال الفترة الصباحية، وبنظام الطوارئ من الساعة 8:30 مساءً حتى 1:00 صباح الأربعاء لتنظيف الشوارع الرئيسة ومركز المدينة والأسواق، قائلًا: "تمَّ توزيع 11 حاوية صغيرة و5 حاويات كبيرة في نقاط متعدّدة لتسهيل عملية جمع وترحيل مخلَّفات الأضاحي".

وأما أول أيام عيد الأضحى الذي صادف يوم الأربعاء، أشار إلى أن طواقم صنَّاع الجمال عملت منذ 2:00 ظهرًا حتى 8:00 مساءً، بتنظيف الشوارع الرئيسة وجمع وترحيل النفايات الصلبة من أحياء المدينة، وترحيل مخلَّفات الأضاحي، في حين استمر العمل أيام الخميس والجمعة والسبت بنظام الفترتين لترحيل النفايات من الأحياء والشوارع الرئيسة والأسواق.

يُذكر أن طواقم التفتيش الصحي والبيطري نفذت عددًا من الجولات، قبيل العيد، على مزارع وأحواش المواشي والأبقار والمسالخ المؤقتة فيها؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية وحثّهم على اتباع الآليات السليمة في التعامل مع الأضاحي ومخلَّفاتها.

المصدر / فلسطين أون لاين