31 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 31 أغسطس/ آب العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1935 الرئيس الأمريكي يطلب من رئيس الوزراء البريطاني السماح بإدخال مائة ألف يهودي إلى فلسطين.

الرئيس الأمريكي يطلب من رئيس الوزراء البريطاني السماح بإدخال مائة ألف يهودي إلى فلسطين. 1955 غارة إسرائيلية على خان يونس تؤدي إلى ارتقاء 36 شهيدًا وإصابة 31 آخرين.

غارة إسرائيلية على خان يونس تؤدي إلى ارتقاء 36 شهيدًا وإصابة 31 آخرين. 1969 الإعلان الرسمي عن تشكيل جبهة التحرير العربية.

الإعلان الرسمي عن تشكيل جبهة التحرير العربية. 2003 كتائب القسام تعلن مسؤوليّتها عن قنص مستوطن صهيوني في مغتصبة "رفيح يام" غرب مدينة رفح في قطاع غزة.

كتائب القسام تعلن مسؤوليّتها عن قنص مستوطن صهيوني في مغتصبة "رفيح يام" غرب مدينة رفح في قطاع غزة. 2004 عملية مزدوجة استهدفت حافلتين للركاب في بئر السبع أدت إلى مقتل 19 إسرائيليًا وجرح 100 آخرين وكتائب القسام تعلن أن منفذيها من الخليل وهما أحمد القواسمي ونسيم صحبي الجعبري.

عملية مزدوجة استهدفت حافلتين للركاب في بئر السبع أدت إلى مقتل 19 إسرائيليًا وجرح 100 آخرين وكتائب القسام تعلن أن منفذيها من الخليل وهما أحمد القواسمي ونسيم صحبي الجعبري. 2005 محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة، تصدر أمراً بتجميد أموال السلطة الفلسطينية في الولايات المتحدة، وبضمنها أموال تعود لصندوق تطوير تابع للسلطة تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار، وجاء هذا الأمر بعد امتناع السلطة عن دفع تعويضات لعائلة يهودية قتل اثنان من أفرادها في عملية فدائية.

محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة، تصدر أمراً بتجميد أموال السلطة الفلسطينية في الولايات المتحدة، وبضمنها أموال تعود لصندوق تطوير تابع للسلطة تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار، وجاء هذا الأمر بعد امتناع السلطة عن دفع تعويضات لعائلة يهودية قتل اثنان من أفرادها في عملية فدائية. 2006 مسلحون مجهولون يغتالون رائد محمد النحال قائد ألوية الناصر صلاح الدين في شمال قطاع غزة وذلك في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

مسلحون مجهولون يغتالون رائد محمد النحال قائد ألوية الناصر صلاح الدين في شمال قطاع غزة وذلك في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. 2010 الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعلن نهاية العمليات العسكرية الأمريكية في العراق وأن العراقيين باتوا مسؤولين عن الأمن في بلادهم.

الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعلن نهاية العمليات العسكرية الأمريكية في العراق وأن العراقيين باتوا مسؤولين عن الأمن في بلادهم. 2010 أطلق مجاهدو القسام النار تجاه سيارة صهيونية قرب مغتصبة "كريات أربع" شمال الخليل، وقد أسفرت العملية عن مقتل 4 صهاينة.

أطلق مجاهدو القسام النار تجاه سيارة صهيونية قرب مغتصبة "كريات أربع" شمال الخليل، وقد أسفرت العملية عن مقتل 4 صهاينة. 2016 الاحتلال يوافق على بناء 466 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين