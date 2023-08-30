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بالفيديو مقاومو طولكرم: أجهزة السلطة تساعد الاحتلال ولن نتهاون مع تجاوزاتها

30 اغسطس 2023 . الساعة 13:26 بتوقيت القدس
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مقاومون خلال مؤتمر صحفي بطولكرم

أعلن مقاومو مخيم طولكرم، اليوم الأربعاء، رفضهم لاعتداءات أجهزة أمن السلطة وإزالتهم متاريس معدَّة لإعاقة اقتحامات الاحتلال، مشدّدين على أنهم لن يسكتوا أمام هذا الفعل المشين.

وقال المقاومون إن "أجهزة السلطة قامت بإزالة الحواجز الموضوعة لقوات الاحتلال في ساعات مبكرة اليوم، وقامت بإطلاق النار على المقاومين والمواطنين ما تسبَّب في إصابة أحد الشبان بجراح خطيرة جداً".

وأكد المقاومون خلال مؤتمر صحفي، شارك فيه عناصر من كتائب الرد السريع وسرايا القدس وجند الله، أننا "نقف اليوم لنقول لن نسكت على هذا الفعل، الذي يدل على مساعدة قوات الاحتلال في اعتقال المطاردين".

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وتابعوا قائلين: "شباب المخيم لن يتهاونوا مع كل من قام بهذا الجرم، ولن يسمحوا للأجهزة الأمنية بدخول المخيم".

وقمعت أجهزة السلطة الأهالي في مخيم طولكرم وأطلقت النار صوبهم، عقب احتجاجهم على اقتلاعها حواجز وضعتها المقاومة للتصدّي للاحتلال.

وأصيب خلال عمليات القمع التي نفذتها أجهزة السلطة والد الشهيد رمزي العارضة، وعقب عملية القمع اعتلت أجهزة السلطة أسطح المنازل في مخيم طولكرم، لمواصلة قمعها للأهالي.

وشرع الأهالي والشباب الثائر بمنع أجهزة السلطة من إزالة المتاريس الحديدية، في خطوةٍ تؤكد حرص الحاضنة الشعبية على مساندة المقاومة في مواجهة الاحتلال.

وأطلقت أجهزة السلطة النار بكثافةٍ خلال تصدّي الأهالي والشباب الثائر، لمحاولاتها باقتلاع المتاريس الحديدية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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