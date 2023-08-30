"خريشة": قمع أجهزة السلطة لأهالي طولكرم مؤسف وقد يقود لحربٍ أهليةٍ

استنكر النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة الأحداث المؤسفة في طولكرم، والتي افتعلتها أجهزة السلطة بإزالة الحواجز التي وضعتها المقاومة للتصدّي لقوات الاحتلالِ.

وبيَّن "خريشة" في تصريح صحفي وصل " "، اليوم الأربعاء، أنه كان بالإمكان لأجهزة السلطة تفادي الأحداث في المخيم منذ بدايتها إلا أن سوء إدارتها أدَّى لتطوّر الأحداث إلى اشتباكاتٍ والعديد من الجرحى.

واعتبر أن تلك الأحداث تنخرُ النسيج المجتمعي الفلسطيني ستتطور إلى فتنةٍ داخليةٍ حال عدم معالجتها سريعًا، معتبرًا أنها مسيئة للشعب الفلسطيني.

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ووسط حالة من الغليان التي تسودُ الشعب الفلسطيني إزاء تصرفات أجهزة السلطة والأحداث المؤسفة في طولكرم، دعا خريشة لتطويق الأحداث سريعًا.

وضمن سياسة التنسيق الأمني، تواصل أجهزة السلطة محاربة المقاومين وملاحقتهم وتدمير مقدّراتهم، محاولةً وأد المقاومة في الضفة الغربية.

وارتقى شاب وأصيب آخر بجروح خطيرة برصاص أجهزة السلطة خلال إزالتها متاريس معدة لإعاقة اقتحام الاحتلال لمخيم طولكرم.

وكانت أجهزة السلطة، قد قمعت الأهالي في مخيم طولكرم وأطلقت النار صوبهم، عقب احتجاجهم على اقتلاعها حواجز وضعتها المقاومة للتصدّي للاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين