بلدية البريج تنتهي من الخطوات العملية لإلغاء مضخة بلوك 7

أنهت بلدية البريج خطواتها العملية النهائية من تنفيذ خط صرف صحي رئيسي انسيابي بطول 1350م وبقطر 355 ملم من موقع محطة الصرف الصحي في بلوك (7) مروراً بوادي غلبة وشارع 70 وصولاً إلى شبكة الصرف الصحي القائمة وذلك بتمويل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومن خلال مصلحة مياه بلديات الساحل وتنفيذ شركة أبناء شنن للمقاولات.

وقال م. أيمن الدويك رئيس بلدية البريج: إننا في البلدية نركز كافة جهودنا على تنفيذ هذه المشاريع التنموية بمساندة المانحين للتخفيف من معاناة الأهالي وتسهيل حياتهم، لاسيما وأن مشاريع تمديد وصيانة شبكات الصرف الصحي من أولى اهتماماتنا وأولوياتنا.

وأضاف: "هذا المشروع سيفتح المجال إلى خدمة عدد أكبر من السكان، كون هذا الخط يمر من خلال مناطق غير موصولة بشبكة الصرف الصحي، حيث سيصبح من الممكن توصيلهم بالشبكة".

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وأوضح م. إياد الصيداوي رئيس قسم المشاريع في البلدية أنه تم اليوم سحب المضخات من غرفة المضخة وذلك بعد توصيل منهل المضخة بخط الصرف الصحي الرئيسي الانسيابي.

يذكر أن المشروع يهدف إلى الغاء محطة الضخ التي تم انشاؤها بعام 2002 وتخدم سكان المنطقة الشرقية ومنطقة الشهيد البالغ عددهم عشرة آلاف نسمة وتقليل نفقات التشغيل والصيانة لمنظومة الصرف الصحي من خلال انشاء خط صرف صحي رئيسي انسيابي من موقع محطة الصرف الصحي في بلوك (7) مروراً بوادي غلبة وشارع 70 وصولاً إلى شبكة الصرف الصحي القائمة كذلك تم خلال المشروع انشاء خطوط صرف صحي رئيسية بمشروع افراز البنك الإسلامي ومنطقة بلوك 12 بالبريج.

المصدر / فلسطين أون لاين