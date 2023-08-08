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بلدية البريج تبدأ بتنفيذ مشروع إنشاء خط صرف صحي رئيسي في منطقة بلوك 7

08 اغسطس 2023 . الساعة 09:44 بتوقيت القدس
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بلدية البريج تبدأ بتنفيذ مشروع إنشاء خط صرف صحي رئيسي في منطقة بلوك 7

بدأت بلدية البريج تنفيذ مشروع خط صرف صحي انسيابي، لإلغاء مضخة الصرف الصحي القديمة في منطقة بلوك 7 في البريج، بتمويل من مؤسسة الصليب الأحمر ومن خلال مصلحة مياه بلديات الساحل.

وأوضح م. إياد الصيداوي رئيس قسم المشاريع في بلدية البريج أن الهدف من المشروع إلغاء مضخة الصرف الصحي القديمة من خلال انشاء خط صرف صحي رئيسي انسيابي بطول 1350 م.ط وبقطر 355 ملم من موقع محطة الصرف الصحي في بلوك (7) مروراً بوادي غلبة وشارع 70 وصولاً إلى بئر الصرف الصحي بشارع رقم 7، حيث يتم من خلال المشروع أيضاً توفير تكاليف المصاريف التشغيلية، وخاصة استهلاك الطاقة والتخلص من المضخة وما يتبعها من تكاليف تشغيلية أخرى.

الجدير بالذكر أن هذا المشروع سيفتح المجال إلى خدمة عدد أكبر من السكان، كون هذا الخط يمر من خلال مناطق غير موصولة بشبكة الصرف الصحي، حيث سيصبح من الممكن توصيلهم بالشبكة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#بلدية البريج #خط صرف صحي #منطقة بلوك 7

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