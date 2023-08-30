المقاومة الشعبية تحمّل الاحتلال مسؤولية جرائم التطهير العرقي في النقب

حمَّل القيادي في حركة المقاومة الشعبية أ. محمد الديراوي حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية جرائم التطهير العرقي وسياسة هدم البيوت والترحيل الجماعي التي ترتكب بحق الأهالي في النقب المحتل وتهجير عائلات بأكملها تحت قوة السلاح.

ودعا في بيان صحفي وصل " " الجماهير في الداخل المحتل والضفة إلى إشعال هبَّة جماهيرية توقف مخطَّطات العدو العنصرية ونصرة الأهالي في النقب بكل الوسائل المتاحة.

اقرأ أيضًا: المقاومة الشعبية تُرحّب بمخرجات اللقاء التشاوري حول انتخابات الهيئات المحلية

وطالب الديراوي الكل الوطني الفلسطيني للوقوف عند مسؤولياته ونصرة أهالي النقب، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات العنصرية ستكون شرارة البداية لتفجير هبَّة النقب الثانية وإشعال الأرض وقلب الطاولة على رؤوس حكومة الإرهاب الصهيوني .

واستنكر صمت المنظَّمات الدولية والحكومات العربية والمجتمع الدولي في غياب واضح لمؤسسات حقوق الإنسان والأمم المتحدة التي تعتبر شريكاً في المؤامرة.

المصدر / فلسطين أون لاين