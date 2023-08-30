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القانوع: الخطة الخمسية مخطَّط جديد وخطير يهدف لتهويد مدينة القدس

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حكومة المستوطنين تسارع الخطى وتسابق الزمن في استهداف القدس

القانوع: الخطة الخمسية مخطَّط جديد وخطير يهدف لتهويد مدينة القدس

30 اغسطس 2023 . الساعة 10:52 بتوقيت القدس
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الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد اللطيف القانوع، أن حكومة المستوطنين المتطرّفة تسارع الخطى وتسابق الزمن في استهداف مدينة القدس وتغيير جميع معالمها بما يسمى بالخطة الخمسية.

وقال القانوع في تصريح وصل "" نسخة عنه، اليوم الأربعاء، إن ما يسمَّى بالخطة الخمسية مخطَّط جديد وخطير يهدف لتهويد مدينة القدس وأسرلة التعليم فيها وبسط السيطرة عليها.

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وشدَّد على أن كل محاولات الاحتلال الصهيوني وحكوماته المتعاقبة في تزييف واقع مدينة القدس وتغيير هويتها وقلب الحقائق فيها باءت بالفشل ولم يكتب لها النجاح.

كما وشدَّد على أن شعبنا الفلسطيني سيتصدَّى لكل المحاولات ويفشل مخطَّطات الاحتلال وهو ما يتطلب أوسع حالة إسناد لأهلنا في مدينة القدس لتعزيز صمودهم وتثبيتهم في مواجهة الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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