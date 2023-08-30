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بالفيديو والصور مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

30 اغسطس 2023 . الساعة 08:49 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك (أرشيف)

اقتحم مستوطنون متطرّفون، صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشدَّدة من عناصر أمن وشرطة الاحتلال.

ووصل المستوطنون المقتحمون عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات، فيما قاموا بجولات استفزازية في باحات المسجد والجزء الشرقي منه.

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وأدَّى بعض المقتحمين طقوسًا تلمودية، فيما نشرت قوات الاحتلال، عناصرها ووحداتها الخاصة، منذ الصباح، في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين عملية الاقتحام.

وتقوم جماعات المستوطنين باقتحام الأقصى بشكل يومي عدا الجمعة والسبت، فيما تسعى الجماعات والمؤسسات اليهودية الإسرائيلية لترسيخ حالة الاقتحام وجعله اعتياديًّا في سبيل تحقيق التقسيم الزماني والمكاني للمسجد.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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