"لابيد" يتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل

افاد موقع (والا) العبري، الثلاثاء، إن رئيس المعارضة الإسرائيلية "يائير لابيد"، سيتوجه الى الولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع المقبل، لبحث عدة ملفات مع الإدارة الامريكية.

وذكر الموقع نقلاً عن مسؤول أمريكي، أن رئيس المعارضة في دولة الاحتلال "لابيد" سيلتقي، خلال زيارته، بكبار المسؤولين في البيت الأبيض والخارجية الأمريكية".

وأوضح أن زيارة "لابيد" إلى واشنطن "تأتي في وقت لم يحدد فيه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" بعد اجتماعًا في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي جو بايدن".

ولفت إلى أن إحدى القضايا الرئيسية التي من المتوقع أن يثيرها مسؤولو البيت الأبيض مع "لابيد" هي التفاوض على اتفاق التطبيع مع المملكة العربية السعودية.

وتابع: "لابيد" أعرب عن معارضته العلنية لوجود برنامج نووي مدني في السعودية يتضمن تخصيب اليورانيوم، وهذه إحدى القضايا التي يتفاوض الأمريكيون بشأنها مع السعوديين".

وأشار الموقع العبري، إلى أن "محادثات تجري بين مكتب رئيس وزراء الاحتلال والبيت الأبيض حول لقاء بين "نتنياهو" وبايدن في البيت الأبيض، ومن المقرر أن يكون أحد التواريخ هو 18 أيلول/ سبتمبر".

المصدر / وكالات