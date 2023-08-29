هجوم استيطاني يهدد عشرات آلاف الدونمات ومحاصرة الفلسطينيين في الضفة

تشن سلطات الاحتلال هجوماً استيطانياً واسعاً، يستهدف مصادرة ما تبقى من أراضي الضفة الغربية، ومحاصرة الفلسطينيين داخل مدنهم وقراهم.

وقال الباحث في الشأن الإسرائيلي محمد صبحة، إن حكومة الاحتلال استيطانية بامتياز، وأن قادة الاستيطان المتواجدين فيها أعدوا مشاريع استيطانية قبل أن يصلوا للحكم.

اقرأ أيضا: تقرير "الخطة الخمسية".. تهويد وأسرلة وتعميق للاستيطان في القدس



وأوضح صبحة أن الاحتلال يشن هجوما استيطانيا عبر مشاريع غير مسبوقة، لإحداث نقلة كبيرة في عدد المستوطنين الجاثمين على أراضي الضفة.

وأشار إلى أن الوزير الإسرائيلي المتطرف "بتسلئيل سموتريتش" أعد خطة لتطوير واقامة 155 مستوطنة ومشروعا استيطانياً خلال عامين.

وأَضاف صبحة أن "سموتريتش" قدم مشروعا استيطانياً متكاملا للاستيلاء على أجزاء كبيرة من الضفة الغربية.

نقلة استيطانية نوعية

وإلى جانب خطة "سموتريتش"، أعد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أيضاً، مشروعاً طويل المدى يتحدث عن نقل الحالة الاستيطانية بشكل نوعي وزيادة عدد المستوطنين وخاصة في القدس للوصول الى مليون مستوطن عبر خطة كبيرة وضخمة.

اقرأ أيضا: هنية: لا حل سياسي ولا أمني بالضفة إلا برحيل المحتل عن أرضنا وقدسنا



وقال صبحة إن حكومة نتنياهو رصدت 3 مليار و200 الف شيكل، لمصادر عشرات آلاف الدونمات واعداد مدن استيطانية كبيرة في الضفة ترتبط بشوارع واسعة وشبكة قطارات ومطار على حساب أراضي المواطنين التي سيجري مصادرتها.

ونبه الباحث صبحة إلى أن أهداف عديدة تحملها هذه المشاريع، وهي تقطيع أوصال الضفة الغربية، وإقامة بؤر استيطانية ومستوطنات في كل أرجائها وفصل المدن والقرى عن بعضها لتوفير حالة أمنية أفضل للاحتلال.

أرقام قياسية

ومنذ بداية العام الجاري، دفعت حكومة الاحتلال بمخططات لإقامة 12 ألفا و885 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وأكبر هذه المخططات كانت في مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق مدينة القدس المحتلة، حيث تم إقرار ألف و475 وحدة استيطانية، ومستوطنة "عيلي" شمال شرق رام الله، حيث تم إقرار ألف و81 وحدة استيطانية.

يضاف إلى ذلك مستوطنة "كوخاف يعقوب" وسط الضفة، حيث تم إقرار 627 وحدة استيطانية، و"جفعات زئيف" شمال غرب القدس، حيث تم إقرار 559 وحدة استيطانية.

اقرأ أيضا: تقرير الاستيطان يهدّد الثروة الحيوانية في الأغوار الشمالية



كما تم إقرار بناء 350 وحدة استيطانية في مستوطنة "ألكناه" القريبة من نابلس، و374 وحدة في مستوطنة "كريات أربع" في الخليل جنوبي الضفة، و380 وحدة في مستوطنة "كيدوميم" شمالي الضفة إضافة الى التوسعات في العديد من المستوطنات الأخرى.

أما في مدينة القدس، فتبحث حكومة الاحتلال مخططات لإقامة 7 آلاف و82 وحدة استيطانية في مناطق مختلفة بالمدينة.

ومن بينها مخطط إقامة 3 آلاف و500 وحدة استيطانية جنوبي المدينة ضمن خطة مستوطنة "تلبيوت الجديدة"، ومخطط لبناء 730 وحدة استيطانية في مستوطنة "بسغات زئيف" على أراضي بيت حنينا شمالي المدينة، فضلا عن مخطط لبناء ألف و918 وحدة استيطانية في مستوطنة "راموت ألون" شمالي المدينة، ومخطط مستوطنة "كدمات تسيون" والتي تضم 384 وحدة استيطانية شرقي المدينة.

وتعتبر المشاريع الاستيطانية التي تم إقرارها في الضفة خلال النصف الأول من العام الجاري، هي الأعلى ضمن هذه الفترة الزمنية منذ عام 2012.

اقرأ أيضا: تقرير 40 أسرة تكافح لأجل البقاء والأمان في وادي السيق



فقد تم إقرار 7 آلاف و325 وحدة استيطانية خلال عام 2012، و5 آلاف و749 وحدة في عام 2013، وألفين و472 وحدة خلال 2014، وألف و245 وحدة في 2015، وألفين و292 وحدة خلال عام 2016، و6 آلاف و742 خلال 2017، و5 آلاف و618 خلال 2018، و8 آلاف و457 في 2019، و12 ألفا و159 وحدة عام 2020، و3 آلاف و645 في عام 2021، و4 آلاف و427 وحدة خلال 2022.

المصدر / فلسطين أون لاين