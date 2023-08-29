لاعب يُهدد انتقال أمرابط لمانشستر يونايتد

أكد تقرير صحفي دخول لاعب توتنهام هوتسبير، الدولي الدنماركي بيير إيميل هويبيرغ، قائمة لاعبي الوسط المُرشحين للانتقال إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف 2023، ليُزاحم نجم السبيرز بذلك اللاعب المغربي سفيان أمرابط على "خطوة الانضمام إلى الشياطين الحُمر".



ووفقًا لما أورده الموقع الإلكتروني لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فإن قادة مانشستر يونايتد ما زالوا يقيمون الخيارات الممكنة لتعزيز وسط ملعب الفريق، مع تأكيد رغبة النادي في ضم متوسط ميدان جديد خلال الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الحالية.



وحسب "سكاي"، بات هويبيرغ آخر الأسماء المُرشحة لتعزيز وسط مانشستر يونايتد، وقد حصل نادي الشمال الإنجليزي على فرصة للحديث إلى اللاعب.



وسبق لمدرب مانشستر يونايتد، الهولندي إيريك تين هاغ، أن عمل سلفًا مع هويبيرغ، وذلك بالفريق الثاني لبايرن ميونخ الألماني موسم 2013-14.



وشارك هويبيرغ "بديلًا" في فوز توتنهام (2-0) على مانشستر يونايتد، يوم 19 أغسطس/ آب الجاري، برسم الجولة الثانية من عمر الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ".



ويملك هويبيرغ مقومات فنية كبيرة؛ لكن مدرب توتنهام الجديد، الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، يُفضّل الاعتماد على ثنائية الوسط المؤلفة من السنغالي باب سار والمالي إيف بيسوما، خلف صانع الألعاب الإنجليزي جيمس ماديسون، ما يجعل اللاعب الدنماركي مُرشحًا لمغادرة النادي اللندني.



وبالإضافة إلى هويبيرغ، يهتم مانشستر يونايتد بإمكانية التعاقد مع أمرابط من فيورنتينا الإيطالي، والهولندي ريان غرافينبيرش من بايرن ميونخ، لتعزيز منطقة الوسط في تشكيلة تين هاغ بلاعب جديد قبل انتهاء الميركاتو الصيفي، حسبما أفادت به "سكاي سبورتس" أيضًا.

المصدر / فلسطين اونلاين