الاحتلال يهدم منازل فلسطينية بالنقب بحضور المتطرف "بن غفير" و"غولدكنوفف"

هدمت آليات وجرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تحت إشراف مباشر من وزير البناء والإسكان بحكومة الاحتلال "يتسحاك غولدكنوفف"، ووزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير"، وبحماية مشددة من من شرطة الاحتلال منازل تعود للمواطنين الفلسطينيين في منطقة النقب، جنوب فلسطين المحتلة.

شاهد | الاحــ...ـــتلال يهدم منازل فلسطينية بالنقب بحضور المـ.ـــتطرف "بن غفير" و"غولدكنوفف" pic.twitter.com/KhaDXdoE6V — فلسطين أون لايـن (@F24online) August 29, 2023

ونفذت آليات وجرافات الاحتلال عمليات هدم مباني في منطقة تل عراد ومنطقة شرقي شارع 80 (شرقي معسكر نباطيم) في النقب تعود للمواطنين بحجة البناء دون ترخيص.

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شاهد | الاحــ...ـــتلال يهدم منازل فلسطينية بالنقب بحضور المـ.ـــتطرف "بن غفير" و"غولدكنوفف" pic.twitter.com/Ij1fUxa9h4 — فلسطين أون لايـن (@F24online) August 29, 2023

وقال رئيس مجلس كسيفة المحلي، عبد العزيز النصاصرة، في تصريح صحفي إن "ما حصل اليوم، هو محاولة لعرض العضلات، وهذا يحصل بشكل شبه يومي في النقب، وليس وليد اليوم".

وأكد أن "الهدم والدمار مستمر في النقب منذ سنوات طويلة وليس اليوم فقط".

وكانت سلطات الاحتلال قد صورت المنازل بواسطة طائرات مسيّرة، مدعية أن أصحابها دخلوا إلى أراضي "الدولة" وأقاموا عليها مساكن ومبان.

وادعت أنها أعطت مهلة مدتها أكثر من ثلاثة أشهر لأصحاب المنازل من أجل إخلائها وهدمها، قبل أن تهدمها اليوم.

وذكرت أن ما تسمى "سلطة أراضي الاحتلال" أصدرت أكثر من 360 أمر هدم وإخلاء في شهر شباط/ فبراير 2023 في النقب.

المصدر / فلسطين أون لاين