وقفة للحركة الطلابية تنديدًا باعتقالات الاحتلال لطلبة جامعة بيرزيت

نظمت الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت، اليوم الثلاثاء، وقفة طلابية تنديدًا باعتقالات الاحتلال الإسرائيلي لأبناء جامعة بيرزيت وطلبتها وعلى رأسهم عضو مجلس الطلبة وسكرتير لجنة التخصصات في المجلس عبد الغني فارس.

وشارك عدد من طلبة الجامعة في الوقفة، منددين باعتقالات الاحتلال، ورفعوا شعارات كتب عليها: "لا لسياسة الباب الدوار.. تفرج عنهم السلطة ليعتقلهم الاحتلال"، و"لن تنحني منا العزائم".

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وأكد رئيس مجلس طلبة بيرزيت عبد المجيد حسن على أن اعتقالات الاحتلال وكل أساليب ترهيبه لن تعيقهم عن إكمال مسيرتهم في خدمة الطلبة، ونزداد بضرباتها بأسا وبذلا وشدة.

وقال حسن إن اعتقال سكرتير لجنة التخصصات عبد الغني فارس لن يوقف عمل اللجنة، وسنسعى جاهدين لإكمال مسيرته وما بدأه في الإبداع والتميز والتفاني في خدمة الطلبة.

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وشدد على "استمرار مجلس الطلبة في خدمة طلبة الجامعة والعمل من أجلهم في كل ظرف نمر به".

وأضاف: "نحن على خط الدفاع الأول عن فلسطين ومقدساتنا وأسرانا، لا يرهبنا اعتقال ولا تهديد ولا ملاحقة، وإن طريقا ارتضيناه في خدمة الطلبة والعمل من أجلهم لن يثنينا عنه اعتقال أو تهديد من قريب أو بعيد".

وأوضح أن الوقفة تأتي تنديدًا باعتقال ثلة من أبناء بيرزيت وحركتها الطلابية وعلى رأسهم سكرتير لجنة التخصصات عبد الغني فارس، وعضو مؤتمر مجلس الطلبة أحمد تركمان، ورئيس المجلس السابق يحيى القاروط، والطالب أحمد صالح وأيهم البرغوثي وأنس الريماوي، وموظف الجامعة عبيدة البرغوثي.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، عضو مجلس الطلبة وسكرتير لجنة التخصصات في المجلس عبد الغني فارس، والطالب الأسير المحرر أحمد تركمان.

وتواصل الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة وجامعة بيرزيت خدمتها للطلبة وأنشطتها الإبداعية، رغم الاعتقالات والملاحقات المتواصلة من قبل الاحتلال وأجهزة السلطة.

المصدر / فلسطين أون لاين