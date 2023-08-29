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نتائج الدورة الثانية الثانوية العامَّة - توجيهي فلسطين 2023 (إكمال)

كشف أسماء نتائج الدورة الثانية 2023 الثانوية العامة توجيهي

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رابط نتائج الثانوية العامة 2023 الدورة الثانية "الإكمال"

كشف أسماء نتائج الدورة الثانية 2023 الثانوية العامة توجيهي

29 اغسطس 2023 . الساعة 14:29 بتوقيت القدس
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كشف أسماء نتائج الدورة الثانية 2023 الثانوية العامة توجيهي.png

أعلنت وزارة التربية والتعليم في فلسطين، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 29/8/2023، نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 الدورة الثانية في فلسطين.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات دورة الثانية "الإكمال" للحصول على شهادة الثانوية العامة توجيهي 2023 حوالي 19 ألفاً و400 طالب وطالبة في مختلف الفروع في الضفة وقطاع غزة.

وتعتبر مرحلة الثانوية العامة توجيهي من أهم المراحل التعليمية، كونها تعد مرحلة فاصلة بين التعليم المدرسي والتعليم الجامعي.

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اقرأ المزيد: رابط مباشر حول نتائج الدورة الثانية 2023 الثانوية العامة توجيهي فلسطين

ويستعرض لكم موقع "فلسطين أون لاين" كشف أسماء نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 الدورة الثانية في الضفة الغربية وقطاع غزة بالأسماء من خلال الرابط التالي:

كشف أسماء جميع الطلبة في الثانوية العامة توجيهي 2023 في فلسطين.. اضـــــــــــــغط هــــــــــــــــــــنا.

وتهدف دورة الثانية من امتحانات الثانوية العامة إلى منح الطلبة المستكملين فرصة ثانية لتحسين لتخطي المواد التي رسبوا بها في الدورة الأولى من هذا العام.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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