نتائج الدورة الثانية الثانوية العامَّة - توجيهي فلسطين 2023 (إكمال)

أعلنت ظهر اليوم نتائج الدورة الثانية الثانوية العامة 2023 فلسطين، نتائج توجيهي الدورة الثانية ويمكن الحصول على نتائج الثانوية العامَّة الدورة الثانية بالأسماء أو أرقام الجلوس عبر

https://www.psge.ps/ أو https://tawjihi.mohe.ps/

ومن خلال رابط فحص نتائج توجيهي الدورة الثانية 2023، يمكن الحصول والبحث عن الناجحين بالأسماء في غزة والضفة الغربية.

وتتم عملية البحث عن نتائج الثانوية العامَّة (الدورة الثانية) ت وجيهي 2023 في فلسطين، الدورة الثانية كالتالي:

دخول صفحة نتائج توجيهي من هنا

كتابة اسم الطالب ثنائي

تحديد نتائج التوجيهي 2023 الدورة الثانية.

اختيار الفرع العلمي أو الأدبي أو فرع آخر

الضغط على استعلام لتظهر نتيجة توجيهي.

وبلغ عدد الطلبة المتقدّمين في الدورة الثانية من امتحانات التوجيهي الثانوية العامَّة لعام 2023، نحو 19 ألفًا و400 في محافظات فلسطين.

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ويمكن فحص نتائج الثانوية العامَّة توجيهي عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي باتباع الخطوات التالية:

دخول موقع وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين كتابة اسم الطالب بثنائي تحديد نتائج التوجيهي 2023 اختيار الفرع العلمي أو الأدبي أو الفروع الأخرى الضغط على استعلام حتى تظهر نتيجة توجيهي الخاصة بالطالب/ة.

ويوفر موقع " " رابط فعال لنتائج الدورة الثانية للثانوية العامَّة التوجيهي 2023، وذلك بإدخال الأسماء أو أرقام الجلوس، حيث يعد الموقع مصدرًا موثوقًا يسهل على الطلبة الحصول على نتائجهم بشكل سريع وسهل.

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لمعرفة نتيجة امتحانات التوجيهي 2023 في فلسطين والخارج للدورة الثانية، اتبع التالي:

1- الضغط على الرابط من هنا.

2- إدخال رقم الجلوس.

3- الانتظار قليلًا لحين ظهور نتيجة امتحانات التوجيهي 2023

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المصدر / فلسطين أون لاين