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4 أسرى يواصلون الإضراب في سجون الاحتلال

29 اغسطس 2023 . الساعة 11:48 بتوقيت القدس
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توضيحية

يواصل أربعة أسرى معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم ثلاثة معتقلين إداريين معركة الإضراب عن الطعام، للمطالبة بحقهم في الحرية ووقف جريمة الاعتقال الإداري.

وأوضحت وزارة الأسرى والمحررين في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن المعتقلين الإداريين كايد الفسفوس من الخليل وسلطان خلف من جنين يواصلون إضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم 27 على التوالي، بينما يواصل المعتقل الإداري عبد الرحمن براقة من أريحا إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 20 على التوالي، والأسير ماهر الأخرس لليوم السابع على التوالي والذي شرع بالإضراب منذ لحظة اعتقاله.

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وذكرت أن إدارة سجون الاحتلال تفرض جملة من العقوبات والإجراءات القاسية بحق الأسرى المضربين، من بينها منعهم من الزيارة أو لقاء المحامي، وعزلهم في زنازين انفرادية، وممارسة ضغوط نفسية عليهم في محاولة لإجبارهم على إنهاء إضرابهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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