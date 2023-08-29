الهيئة 302: إخلاء مدارس الأونروا من المسلحين في "عين الحلوة" ضرورة وطنية

أطلقت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" نداءً استغاثة إلى المسلحين الذين يسيطرون على 5 مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم عين الحلوة، مطالبةً المسيطرين على هذه المدارس بالإخلاء الفوري لتمكين أبناء اللاجئين من متابعة تعليمهم بشكل آمن ومستقر.

وقالت في بيان صحفي وصل " ":" الوضع في مدارس الأونروا في مخيم عين الحلوة لا يرضي أحد، فلا يمكن الموافقة على أن تتحول المباني التي يتلقى فيها الطلاب التربية والتعليم إلى ثكنات عسكرية يُنصب فيها المتاريس وأن يلحق فيها الدمار والخراب وتلف التجهيزات".

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وأشارت إلى التداعيات السلبية المتوقعة جراء استمرار سيطرة المسلحين على هذه المدارس، حيث سيضطر حوالي 3000 من أصل 5200 طالب وطالبة إلى التوجه إلى مدارس أخرى تابعة للأونروا في مدينة صيدا ومناطق أخرى، مع تبعات على نوعية التعليم والمصاعب التي قد تواجه الطلاب والمعلمين.

وأضافت الهيئة: "هل يرضيكم أن تزيدوا من معاناة أهالي الطلاب بحيث سيتحملوا عبء تكلفة مواصلات أبنائهم من وإلى المخيم؟!"، لافتةً إلى التحديات المتعددة التي قد تعترض طريق المركبات التي ستنقل الطلاب، بالإضافة إلى تدقيقات الأمن والتفتيش على حواجز الجيش اللبناني على مداخل المخيم.

وأكدت على أهمية إخلاء المدارس لضمان استمرارية التعليم والحفاظ على مستقبل الأجيال اللاجئة، داعية إلى تحقيق الاستقرار والأمان داخل المخيم وتوفير بيئة تعليمية تشجع على النجاح والتطور.

المصدر / فلسطين أون لاين