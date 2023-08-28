تشيلسي يخطط لضم ثنائي برشلونة قبل إغلاق الميركاتو

أبدى نادي تشيلسي الإنجليزي تحركات نشطة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية (2023) قبل إغلاقه بـ3 أيام؛ إذ يهدف للتعاقد مع ثنائي برشلونة الإسباني، فيران توريس ورافينيا، ولاعب وسط أرسنال، إيميل سميث روي.



طبقًا لإفادة من يومية ديلي ميل (Daily Mail) البريطانية، اليوم الإثنين، فإن تشيلسي، وبأمر من مدربه الأرجنتيني الجديد ماوريسيو بوكيتينو، يخطط لجلب صفقات تعزيزية قبل غلق الميركاتو يوم الجمعة المقبل 1 سبتمبر/ أيلول.



تشيلسي بالفعل أنفق ما يربو عن مليار يورو لجلب صفقات، منذ وصول المُلّاك الجُدد في مايو/ أيار 2022، عبر تحالف يقوده رجل الأعمال الأمريكي تود بولي؛ إذ كسر الرقم القياسي في التعاقدات مرّتين في غضون شهور.



لكن ومع ذلك، يبدو الفريق بحاجة إلى بعض التعزيزات، لا سيما مع رحيل نحو 20 لاعبًا عنه هذا الصيف؛ أبرزهم نغولو كانتي وخاليدو كوليبالي وكريستيان بوليسيتش وماتيو كوفاسيتش وماسون ماونت وكاي هافيرتز ولوفتوس تشيك.



ديلي ميل ذكرت أن تشيلسي يخطط لجلب ثنائي برشلونة، توريس ورافينيا، عبر استغلال الحالة الاقتصادية المتردية للنادي الكتالوني، ورغبته في بيع أكبر عدد ممكن من اللاعبين لإنعاش خزينته، وفي المقابل لا يواجه تشيلسي مشكلة في الدفع.



كما يرغب الـ(بلوز) في التعاقد مع لاعب الوسط الإنجليزي، روي، الذي سقط من حسابات مدرب أرسنال، الإسباني مايكل أرتيتا، لا سيما بعد جلب الثنائي ديكلان رايس وهافيرتز، ووجود الغاني توماس بارتي.



تشيلسي كان قد افتتح موسمه بالتعادل (1-1) أمام ليفربول، قبل الخسارة المفاجئة في أحد ديربيات العاصمة لندن أمام وست هام (1-3) في الجولة الثانية، ثم استعاد توازنه وانتصر في الجولة الثالثة (3-0) على الصاعد حديثًا لوتون تاون.



يستضيف تشيلسي نظيره ويمبلدون -من الدرجة الثالثة- الأربعاء المقبل لحساب الدور الثاني من كأس الرابطة الإنجليزية في ملعب (ستامفورد بريدج)، قبل أن يلاقي نوتينغهام فورست السبت في الملعب نفسه، بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

المصدر / فلسطين اونلاين