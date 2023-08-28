فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ناصر الدين: سياسة الاستيطان بالضفة والقدس لن تُفلح وستزيد من مقاومة شعبنا

نصر الله: أي اغتيال على الأرض اللبنانية سيواجه برد فعل قوي

مصدر بخارجية ليبيا: الدبيبة قرر إقالة الوزيرة نجلاء المنقوش

الجزائري بن طالب ينتقل لنادي ليل الفرنسي

تواصل فعاليات مشروع "سفراء القدس" السادس في الكويت

الاحتلال يستولي على معدات بناء في قراوة بني حسان

نشطاء يدشنون لوحة رملية "من غزة إلى يافا عروس البحر"

الأسير المحرر المعلم معد كنعان إلى الاعتقال السياسي من جديد

طلبة جامعة بيرزيت يعبّرون عن تضامنهم مع الشيخ صالح العاروري

"القمر الأزرق".. العالم يترقب مشهدًا نادرًا في هذا التاريخ

ناصر الدين: سياسة الاستيطان بالضفة والقدس لن تُفلح وستزيد من مقاومة شعبنا

28 اغسطس 2023 . الساعة 21:40 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" هارون ناصر الدين، أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية لن تُجدي نفعا وستزيد من مقاومة شعبنا الفلسطيني للاحتلال.

وقال ناصر الدين إن الاحتلال يواصل سياسته التهويدية في القدس والضفة الغربية من خلال مضاعفة الاستيطان ورصد عشرات الملايين من الدولارات وتحويل ميزانيات المجالس المحلية العربية بالداخل المحتل للاستيطان.

اقرأ أيضا: النائب الأسطل يدعو لمواجهة مخطَّطات الاحتلال ضد الأقصى

وأضاف أن الاحتلال يواصل سياسات عنصرية وقمعية ليضيق الخناق على أهلنا خصوصا في القدس المحتلة، من أجل إخراجهم منها، وحتى ينفذ أحلامه المزعومة ببناء "الهيكل" مكان المسجد الأقصى.

وأردف: "في كل عمل مقاوم يقوم به أبطال الشعب الفلسطيني، يكون عنوانهم الحرية والأقصى، والاحتلال لن يمكث في هذه الأرض ونهايته إلى زوال"، مشددا على أن شعبنا سيبقى يقاتل حتى ينال حريته ويحرر مسراه.

اقرأ أيضا: تقرير "الخطة الخمسية".. تهويد وأسرلة وتعميق للاستيطان في القدس

وبين أن الشباب المقاوم أرسل رسائل واضحة للاحتلال، آخرها كانت من أبطال خليل الرحمن.

وأقرت حكومة الاحتلال مؤخرا ما يسمى "الخطة الخمسية" بحجة تطوير شرقي القدس، حيث تهدف لتهويد المدينة المحتلة وتعميق سيطرتها المطلقة عليها.

كما تعتزم حكومة الاحتلال على مخططات لتوسيع الاستيطان في مناطق الضفة الغربية وزيادة أعداد المستوطنين فيها.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #القدس #الاحتلال #التهويد #الاستيطان #هارون ناصر الدين #الخطة الخمسية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة