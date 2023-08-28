ناصر الدين: سياسة الاستيطان بالضفة والقدس لن تُفلح وستزيد من مقاومة شعبنا

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" هارون ناصر الدين، أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية لن تُجدي نفعا وستزيد من مقاومة شعبنا الفلسطيني للاحتلال.

وقال ناصر الدين إن الاحتلال يواصل سياسته التهويدية في القدس والضفة الغربية من خلال مضاعفة الاستيطان ورصد عشرات الملايين من الدولارات وتحويل ميزانيات المجالس المحلية العربية بالداخل المحتل للاستيطان.

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وأضاف أن الاحتلال يواصل سياسات عنصرية وقمعية ليضيق الخناق على أهلنا خصوصا في القدس المحتلة، من أجل إخراجهم منها، وحتى ينفذ أحلامه المزعومة ببناء "الهيكل" مكان المسجد الأقصى.

وأردف: "في كل عمل مقاوم يقوم به أبطال الشعب الفلسطيني، يكون عنوانهم الحرية والأقصى، والاحتلال لن يمكث في هذه الأرض ونهايته إلى زوال"، مشددا على أن شعبنا سيبقى يقاتل حتى ينال حريته ويحرر مسراه.

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وبين أن الشباب المقاوم أرسل رسائل واضحة للاحتلال، آخرها كانت من أبطال خليل الرحمن.

وأقرت حكومة الاحتلال مؤخرا ما يسمى "الخطة الخمسية" بحجة تطوير شرقي القدس، حيث تهدف لتهويد المدينة المحتلة وتعميق سيطرتها المطلقة عليها.

كما تعتزم حكومة الاحتلال على مخططات لتوسيع الاستيطان في مناطق الضفة الغربية وزيادة أعداد المستوطنين فيها.

المصدر / فلسطين أون لاين