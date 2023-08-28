النفط يرتفع والذهب والدولار يتذبذبان

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا - يوم الاثنين - بناءً على اتجاه أسواق الأسهم الصاعد، وذلك ردًا على الخطوات التي اتخذتها الصين لدعم اقتصادها المتعثر.

ورغم تواصل قلق المستثمرين بشأن وتيرة النمو، إلا أنهم ما زالوا ينظرون بحذر إلى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية على الطلب على الوقود، وتزامنًا مع ذلك، شهدت أسعار الذهب والدولار تقلبات، مع الترقب للبيانات الأميركية.

وفي تمام الساعة 09:54 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر خام برنت بنسبة 0.3% ليصل إلى 84.24 دولارًا للبرميل، فيما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 80.27 دولارًا للبرميل.

وأشار توني سيكامور، المحلل في آي جي ماركتس، إلى أن سوق النفط استفاد من إيجابيات مبكرة، بعدما خفضت الصين رسوم التداول على الأسهم بنسبة 50%، اعتبارًا من هذا اليوم، في محاولة جديدة لدعم الأسواق التي تعاني. وتوقع أن تكشف نتائج مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين - والمقرر صدوره لاحقًا هذا الأسبوع - عن مزيد من الأخبار الاقتصادية القاتمة، تزيد التوترات بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

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وقد شهدت أسعار النفط خامي برنت وغرب تكساس الوسيط خسائر خلال الأسبوع السابق، ردًا على تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، التي أشار فيها إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لمواجهة التضخم العالي. وعلى الرغم من ذلك، استمرت أسعار النفط فوق مستوى 80 دولارًا للبرميل، بفضل تخفيضات مخزونات النفط وتقليص إمدادات منظمة "أوبك بلس" لمنتجي النفط.

وشهدت أسعار الذهب تذبذبًا في السوق العالمية، حيث ارتفعت وانخفضت قبل أن تستقر نسبيًا عند مستوى 1914.5 دولار للأوقية، وجاء ذلك بينما تراجع مؤشر الدولار من ذروته خلال 12 أسبوعًا، وشهدت العقود الآجلة للذهب الأميركي ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 1941.1 دولار.

ويمكن أن تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلبًا على الطلب على المعدن النفيس، الذي لا يحمل عائدًا ماليًا.

ومن المتوقع أن توفر البيانات الاقتصادية المتعددة هذا الأسبوع - بما في ذلك مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي وتقرير الرواتب غير الزراعية في الولايات المتحدة - صورة أوضح لقوة الاقتصاد.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% لتصل إلى 24.17 دولار للأوقية، في حين انخفض سعر البلاتين بنسبة 0.1% إلى 944.06 دولار، وارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.5% ليصل إلى 1230.74 دولار.

المصدر / وكالات