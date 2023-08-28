113 مستوطِنًا اقتحموا "الأقصى" خلال الفترة الصباحية

اقتحم نحو 113 مستوطِنًا، اليوم الإثنين، إلى جانب 3220 تحت مسمَّى "سياح أجانب" المسجد الأقصى المبارك اليوم خلال الفترة الصباحية.

وأدَّى المستوطنون المقتحمون لباحات المسجد عبر باب المغاربة، طقوسا تلمودية، فيما قدَّم حاخامات شروحًا عن الهيكل المزعوم.

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وانتشر جنود الاحتلال منذ ساعات الصباح الأولى، داخل ساحات المسجد، وأمام بواباته الرئيسة، وذلك في إطار حماية وتسهيل اقتحام المستوطنين وما يسمَّى "السياح" للمكان.

المصدر / فلسطين أون لاين