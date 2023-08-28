السلطة تواصل حملة الاعتقالات السياسية بالضفة

تواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية تنفيذ حملات الاعتقال السياسية التي تستهدف المقاومين والأسرى المحررين والنشطاء والطلبة الجامعيين والمعلمين، وسط تجاهلٍ لكافة المناشدات الحقوقية والعائلية للإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.

وأكدت مصادر صحفية، أن أجهزة السلطة تواصل مع بدء العام الدراسي الجديد تغييب خمسة معلمين في زنازينها وهم المحررون محمود قصراوي، وأحمد عبد الله حمادنة، وخلدون عصيدة، ومفدى سعادة ومحمد ملايشة.

كما تواصل أجهزة السلطة اعتقال عدد من طلبة الجامعات في الضفة الغربية على خلفية عملهم النقابي، وهم: الطالب في جامعة الخليل جابر ارزيقات، والطالب في جامعة خضوري معاذ أبو ريدة ، والطالبين في جامعة النجاح يمان دويكات وبراء قصراوي، والطالب في الجامعة العربية الأمريكية عبادة جرار.

وفي السياق، يواصل المحرر خليل الشيخ إضرابه عن الطعام احتجاجاً على مواصلة اعتقاله، حيث اعتقلته مخابرات السلطة بعد يوم واحد من الإفراج عنه من سجون الاحتلال، كما يواصل المعتقل السياسي في سجون أجهزة السلطة داود الحروب إضرابه عن الطعام لليوم الـ 8 على التوالي.

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كما تواصل أجهزة السلطة اعتقال الشاب أحمد خواجا من بلدة نعلين قضاء رام الله لليوم الـ 7 على التوالي، وتواصل اعتقال الشقيقين حمزة وحسين حرز الله والأسير المحرر بهاء العدنان أبو بكر لليوم الـ 31 على التوالي في سجون أجهزة السلطة في جنين.

ومددت أجهزة السلطة في طولكرم اعتقال الشاب أحمد جانم لمدة 17 يوماً إضافيا، علما أن معتقل لليوم الـ7 على التوالي.

أيضاً؛ تواصل أجهزة السلطة اعتقال الأشقاء الأربعة مفدى ومناضل ومكين ومجاهد سعادة لليوم الـ31 على التوالي، علما أنهم يتعرضون للشبح والتعذيب الشديدين.

وتواصل أجهزة السلطة اعتقال المطارد مراد ملايشة ومحمد براهمة من جنين، في سجن أريحا لليوم الـ57 على التوالي، علما أنها مضربين عن الطعام.

بدورها، تواصل مخابرات السلطة في الخليل اختطاف الأسير المحرر صهيب مأمون شرباتي لليوم الـ 69 على التوالي، رغم قرار الإفراج عنه.

كما تواصل أجهزة السلطة اعتقال الشاب أحمد معلا لليوم الـ 143على التوالي، واعتقال الحاج منذر رحيب، لليوم الـ 152 على التوالي.

ورغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنه، تواصل أجهزة السلطة في رام الله اختطاف المطــارد مصعب اشتية لليوم الـ 344 على التوالي.

واعتقلت مخابرات السلطة الأسير المحرر عبد الله عطياني بعد استدعائه للمقابلة صباح اليوم.

وأفادت مصادر صحفية أخرى، في وقت سابق، بأن المعتقل السياسي موسى النّجار، رزق بطفل جديد وهو معتقل لدى أجهزة السلطة في رام الله لليوم السادس على التوالي.

وبعد صدور قرار بالإفراج عنه بكفالة مالية ورفض أجهزة السلطة تنفيذه وتحويله للاعتقال على ذمة المحافظ، المعتقل السياسي أسامة سلاطنة من بلدة جبع يعلن إضرابه عن الطعام احتجاجاً على مواصلة اعتقاله.

المصدر / فلسطين أون لاين