بلدية دير البلح تعلن بشرى لمواطنيها: رزمة تسهيلات مطلع الأسبوع القادم

قال رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو، إن الحملة الأبرز التي ستعتمدها البلدية ضمن رزمة الإجراءات والتسهيلات التي أعلنت عنها رئاسة العمل الحكومي بالتنسيق مع بلديات قطاع غزة هي النصف على المواطن والنصف على البلدية بنسبة 50% على جميع الخدمات المقدمة من البلدية.

وأكد الجرو، أن الحملة تهدف للتخفيف عن كاهل المواطنين وتقديم العون والمساعدة لهم، متوقعًا بدء العمل بها خلال هذا الأسبوع أو مع بدء الشهر القادم.

وأضاف: ستقوم البلدية بخصم ما نسبته 50% من الفاتورة على المواطنين، وسترفع نسبة الخصم لتصل إلى 60% من قيمة الفاتورة للملتزمين بالسداد بشكل شهري.

اقرأ أيضًا: بدء العمل بمشروع تمديد خطوط صرف صحي بمنطقة المعني بدير البلح

اقرأ أيضًا: غزة.. وزارة الحكم المحلي تعلن حزمة تسهيلات للمواطنين

ولفت رئيس البلدية إلى أن الخصم والتسهيلات سيشمل الموظفين الحكوميين، بحيث يتم دفع 50% من الفاتورة من المستحقات و50% تتحمَّلها البلدية، وترتفع النسبة كذلك لـ60% في حال تم تفعيل السداد الآلي من قِبل الموظف على فواتير البلدية.

وأشار إلى أن الحكومة أصدرت قرارًا للبلديات بالعمل على التخفيف عن المواطنين، وتركت الأمر للبلديات لتحديد التسهيلات التي يمكن أن تقدّمها.

وكانت وزارة الحكم المحلي، قد أعلنت أمس الأحد، عن حزمة تسهيلات ستقدّمها رئاسة "العمل الحكومي" بالتنسيق مع بلديات قطاع غزة، مبينة أنها تشمل المياه والكهرباء وأنظمة البناء لجميع فئات المجتمع للتخفيف عن كاهل المواطنين.





أعلنت وزارة الحكم المحلي، عن مجموعة من التسهيلات التي تقدمها رئاسة "العمل الحكومي" بالتنسيق مع بلديات قطاع غزة، مبينة أنها تشمل المياه والكهرباء وأنظمة البناء لجميع فئات المجتمع للتخفيف عن كاهل المواطنين.



اقرأ المزيد: https://felesteen.news/p/144736

المصدر / فلسطين أون لاين