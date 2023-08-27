بدء العمل بمشروع تمديد خطوط صرف صحي بمنطقة المعني بدير البلح

أعلنت بلدية دير البلح بدء العمل بمشروع تمديد خطوط صرف صحي بمنطقة المعني الممول من خلال الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة، و تنفيذ مؤسسة نحن العالم بالشراكة مع جمعية اصدقاء البيئة و بالتنسيق مع بلدية دير البلح و مصلحة مياه بلديات الساحل ضمن مشروع تعزيز صمود المجتمعات الضعيفة في دير البلح من خلال الوصول إلى الصرف الصحي والتخفيف من آثار الفيضانات بميزانية وقدرها 123,000 دولار حيث تقوم شركة ابناء شنن للمقاولات بتنفيذ المشروع.

وأفاد م.رضوان أبو كريم مدير دائرة المياه والصرف الصحي بدء العمل في منطقة المعني ، حيث سيتم خلال المشروع تمديد خطوط صرف صحي رئيسية و تمديد وصلات منزلية ، داعياً المواطنين إلى التعاون مع فريق العمل وتقديم التسهيلات اللازمة لاستكمال العمل بالشكل المطلوب.

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وبين أن المشروع كان يعد مطلب أساسي لسكان المنطقة حيث تفتقر لهذه الخدمة، منوهاً لجهود البلدية المستمرة للحصول على التمويل لتلبية احتياجات المواطنين وتوفيرها قدر المستطاع.

وعبر عن أمله باستكمال كافة أعمال المشروع حسب الخطة المعدة والانتهاء منه بانتهاء العام الحالي.









المصدر / فلسطين أون لاين