فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"أونروا": نحتاج دعم المجتمع الدولي للاستمرار بتقديم خدماتنا في غزة

النائب الأسطل يدعو لمواجهة مخطَّطات الاحتلال ضد الأقصى

خبراء ومختصون يطالبون بخطة إعلامية لمواجهة مخطط الاحتلال لتهويد القدس

بدء العمل بمشروع تمديد خطوط صرف صحي بمنطقة المعني بدير البلح

العدّ التنازلي حول إعلان نتائج توجيهي 2023 الدورة الثانية

تهديدات الاحتلال.. تعبير عن مخاوفه من "خطر وجودي"

رئيس بلدية عبسان الجديدة يستقبل وفدًا مشتركًا من مصلحة مياه بلديات الساحل وشركة المنطار

محامٍ: النيابة والقضاء "أدوات" لتمرير انتهاكات أجهزة السلطة

بالبزة العسكرية.. صور جديدة لنائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري

بلدية جباليا النزلة تبحث في الدوحة إمكانية تنفيذ مشاريع لإعادة تأهل الطرق والبنى التحتية

بدء العمل بمشروع تمديد خطوط صرف صحي بمنطقة المعني بدير البلح

27 اغسطس 2023 . الساعة 14:21 بتوقيت القدس
...
بدء العمل بمشروع تمديد خطوط صرف صحي بمنطقة المعني بدير البلح

أعلنت بلدية دير البلح بدء العمل بمشروع تمديد خطوط صرف صحي بمنطقة المعني الممول من خلال الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة، و تنفيذ مؤسسة نحن العالم بالشراكة مع جمعية اصدقاء البيئة و بالتنسيق مع بلدية دير البلح و مصلحة مياه بلديات الساحل ضمن مشروع تعزيز صمود المجتمعات الضعيفة في دير البلح من خلال الوصول إلى الصرف الصحي والتخفيف من آثار الفيضانات بميزانية وقدرها 123,000 دولار حيث تقوم شركة ابناء شنن للمقاولات بتنفيذ المشروع.

وأفاد م.رضوان أبو كريم مدير دائرة المياه والصرف الصحي بدء العمل في منطقة المعني ، حيث سيتم خلال المشروع تمديد خطوط صرف صحي رئيسية و تمديد وصلات منزلية ، داعياً المواطنين إلى التعاون مع فريق العمل وتقديم التسهيلات اللازمة لاستكمال العمل بالشكل المطلوب.

اقرأ أيضًا: مجلس بلدية دير البلح يناقش سير العمل وتطوير الأداء

وبين أن المشروع كان يعد مطلب أساسي لسكان المنطقة حيث تفتقر لهذه الخدمة، منوهاً لجهود البلدية المستمرة للحصول على التمويل لتلبية احتياجات المواطنين وتوفيرها قدر المستطاع.

وعبر عن أمله باستكمال كافة أعمال المشروع حسب الخطة المعدة والانتهاء منه بانتهاء العام الحالي.

44444.jpg


 

3333.jpg

 

2222.jpg


 

المصدر / فلسطين أون لاين
#صرف صحي #دير البلح #بلدية دير البلح #منطقة المعني

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة