مجلس بلدية دير البلح يناقش سير العمل وتطوير الأداء

ناقش مجلس بلدي دير البلح خلال جلسته الأسبوعية الـ 20 منذ بداية العام سير العمل والظروف المحيطة التي تمر بها البلدية واتخاذ القرارات المناسبة لتطوير العمل والنهوض به لتقديم الخدمات الأفضل للمواطنين، وصدرت عن الاجتماع 5 قرارات مهمة بين مالية وإدارية وتنظيمية.

وخلال الجلسة تم الاطلاع على الوضع المالي وسبل تنمية الإيرادات بما يؤهلها للاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية، خدمات المياه سيما في فصل الصيف وضمان وصول المياه بالشكل المطلوب، وخدمة النظافة والقضاء على المكبات العشوائية وآلية عمل فرق صناع الجمال لتشمل كافة المناطق، مؤكدين أن العمل يأتي من الخطط التشغيلية المعدة للبلدية.

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كما تم الاطلاع على طلبات المواطنين المقدمة واتخاذ القرارات المناسبة وفق الأنظمة والقوانين.

من الجدير بالذكر أنه خلال الجلسة الأسبوعية يتم الاطلاع على ملفات المواطنين التنظيمية بعد دراستها من قبل اللجنة الفنية للمصادقة على القرارات حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها.

المصدر / فلسطين أون لاين