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إضراب عام في سخنين احتجاجاً على جرائم القتل في الداخل المحتل

28 اغسطس 2023 . الساعة 09:53 بتوقيت القدس
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إضراب عام في سخنين اليوم

عم الإضراب الشامل، اليوم الإثنين، مدينة سخنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948، احتجاجا على جريمة قتل الشاب علي خير الله أبو صالح، ورفضاً لتفشي العنف والجريمة وتقاعس أجهزة الاحتلال عن ردع الإجرام المنظم والمجرمين.

وناشدت بلدية سخنين واللجنة الشعبية في المدينة، أمس، أهالي سخنين بـ"الالتزام بالإضراب العام، وإطلاق صرخة مدوية في المظاهرة بوجه عصابات المجرمين، وأجهزة الاحتلال الشرطية المتخاذلة، لوضع حد لما آلت إليه أوضاع البلدات الفلسطينية عامة، وسخنين خاصة، ومحاولة منع الجريمة القادمة".

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وقد أُغلقت الشوارع الرئيسة في سخنين، أمس، ورُفعت لافتات كُتبت عليها شعارات استنكار وشجب للجرائم، تعبيرا عن غضبهم إزاء تقاعس شرطة الاحتلال عن مواجهة الإجرام المنظم بعد مقتل الشاب أبو صالح.

ومنذ مطلع شهر آب/ أغسطس وإلى الآن، قُتل 20 شخصا في جرائم إطلاق نار ارتُكبت بالمجتمع الفلسطيني داخل أراضي عام الـ48، في ظل تقاعس شرطة الاحتلال عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة.

وبمقتل الشاب أبو صالح، بلغ عدد ضحايا جرائم القتل التي ارتُكبت في المجتمع الفلسطيني منذ مطلع العام الجاري وإلى الآن، 149 قتيلا، وهي حصيلة قياسية غير مسبوقة.

 

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المصدر / فلسطين أون لاين
#جرائم القتل #إضراب عام #سخنين

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