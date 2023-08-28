وفاة و3 إصابات في 10 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، الإثنين، إحصائية حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت: "إن 10 حوادث سير وقعت خلال الـ24 ساعة الماضية نتج عنها وفاة واحدة و3 إصابات، إصابة بجروح متوسطة وإصابتان بجروح طفيفة".

وأعلنت إدارة المرور وفاة الطفل محمد أحمد ساق الله (9 أعوام) من سكان مدينة غزة، إثر صدمه من قبل باص مرسيدس أبيض على طريق صلاح الدين "الشيخ ناصر" بمحافظة خان يونس جنوب القطاع.

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وأشارت إلى أنه تمَّ توقيف السائق (ي . ع) وحجز المركبة، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وأشارت إدارة المرور والنجدة إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ12مركبة، ومكونات الطريق، من جرَّاء تلك الحوادث.

المصدر / فلسطين أون لاين