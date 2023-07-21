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غزة: وفاة و20 إصابة بحوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

21 يوليو 2023 . الساعة 11:57 بتوقيت القدس
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أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، صباح الجمعة، أن 21 حودث سير وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت إدارة المرور والنجدة أن الحوادث المذكورة أسفرت عن حالة وفاة و20 إصابة، بينها 7 إصابات بجروح متوسطة و13 إصابة بجروح طفيفة.

وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 20 مركبة ودراجتين ناريتين ومكونات الطريق، جرَّاء الحوادث المذكورة.

وكانت شرطة المرور والنجدة قد أعلنت أمس عن وفاة المواطن جمعة راضي 63 عاماً من سكان النصيرات، جراء دهسه من مركبة من نوع "إيفكو"، في شارع صلاح الدين مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأشارت شرطة المرور إلى أنه تم فتح تحقيق في الحادث وتوقيف سائق المركبة (ن . ج)، وحجز المركبة، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#المرور #حوادث سير

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