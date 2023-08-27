النائب الأسطل يدعو لمواجهة مخطَّطات الاحتلال ضد الأقصى

غزة/ فلسطين:

أكد النائب في المجلس التشريعي يونس الأسطل أن مخطَّطات الاحتلال بحق المسجد الأقصى تحمل مخاطر تستوجب مواجهته بكل الوسائل، موضحاً أن المخططات الاستيطانية الجديدة تهدف لتعميق الاستيطان وتهويد مدينة القدس المحتلة.

وقال الأسطل في تصريح صحفي اليوم الأحد: "يحاول الاحتلال وحكومته الصهيونية المتطرّفة الانتقال من إدارة الصراع إلى حسم الصراع في القدس وعموم الضفة الغربية من خلال الخطة الخمسية واقتحام المسجد الأقصى وتهويد وتعميق الاستيطان".

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وأوضح أن الشعب الفلسطيني يرفض هذه السياسات الصهيونية بأشكال المقاومة المختلفة وخاصة العسكرية، مؤكداً أنه على الفصائل وخاصة الإسلامية أن تكون أكثر تأهباً لما عساه أن يستجد من أجل لجم حكومة الاحتلال ومستوطنيه.

ودعا العلماء إلى استنهاض الأمَّة وأن يحركوا الشعوب للضغط على حكوماتهم لقطع العلاقات مع الاحتلال ووقف التطبيع.

وأكد الأسطل أن اقتحامات المستوطنين المستمرة وجولاتهم الاستفزازية في باحات المسجد الأقصى ستحدث تصعيداً يكون سبباً في تعجيل نهاية الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين