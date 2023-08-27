رئيس بلدية عبسان الجديدة يستقبل وفدًا مشتركًا من مصلحة مياه بلديات الساحل وشركة المنطار

استقبل رئيس بلدية عبسان الجديدة، أ. ياسر أبو عنزة في مكتبه وفدًا مشتركًا يتألف من ممثلين من مصلحة مياه بلديات الساحل وشركة المنطار المنفذة لمشروع تطوير شبكات المياه، تمت هذه اللقاءات بهدف مناقشة تطورات مشروع تطوير المياه الحالي، حيث تم تسليط الضوء على المراحل المحققة في التنفيذ والتقدم المحرز فيه.

ضم الوفد المشترك م. علي الشياح و م. خالد مطر من مصلحة مياه بلديات الساحل، وم. موسى عابد، إلى جانب المقاول ادهم عابد من شركة المنطار، الشركة المكلفة بتنفيذ المشروع المهم، وشارك في الاستقبال ممثلين ذوي خبرة من البلدية، حيث كان م. عمرو أبو طعيمة، مهندس المشاريع في البلدية، وأ. ناجي عصفور، رئيس شعبة المياه والصرف الصحي، وأ. عبدالله أبو طعيمة، ممثل العلاقات العامة في البلدية، حاضرين للاستماع والمشاركة في النقاشات.

بدوره أشاد رئيس البلدية بالجهود المستمرة من مصلحة مياه بلديات الساحل، معبرًا عن امتنانه لدعمهم المستمر للبلدية في مجموعة متنوعة من المشاريع، كما أشاد بأداء شركة المنطار، التي أبدت تفانيًا في تركيب شبكات المياه بمهارة ودقة.مؤكداً إلتزام البلدية المستمر بتقديم خدمات عالية الجودة وتطوير البنية التحتية، وذلك حتى وفي ظل تحديات ندرة الموارد والإمكانيات.

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من جهته، أعرب م. علي الشياح من مصلحة مياه بلديات الساحل عن شكره لرئيس البلدية وفريقه على حسن الضيافة والتسهيلات التي قدموها لتسهيل تنفيذ المشروع. كما أكد على أهمية التعاون المستمر بين طواقم الشركة المنفذة والبلدية، مؤكدًا على أن هذا التعاون يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق نجاح المشروع وتحسين خدمات المياه في المنطقة.

تأتي هذه الجهود المشتركة كجزء من التزام البلدية والمؤسسات المعنية بتحقيق التطور المستدام وتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تطوير وتحسين البنية التحتية للمياه وتقديم خدمات مستدامة وموثوقة.

المصدر / فلسطين أون لاين