بالبزة العسكرية.. صور جديدة لنائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري

ظهر اليوم الأحد، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الشيخ صالح العاروري مرتديًا بزة عسكرية.

وكما ظهر في الصورة الشيخ العاروري وهو يجري مكالمة هاتفية وعلى طاولته بندقية إم 16 المتطورة.

اقرأ أيضًا: "العاروري": ستتلقى (إسرائيل) هزيمة تُخرجها من الضفة.. والاغتيالات قد تؤدي إلى حرب شاملة

وخلف الشيخ العاروري ظهر على يمينه علم فلسطين ويساره راية حركة "حماس".

ورأى نشطاء أن هذه الصورة أبلغ ردٍّ من الشيخ العاروري وحركة "حماس" على تهديدات الاحتلال باغتياله، إذ إنه ظهر مبتسمًا ويرتدي البزة العسكرية، في إشارة لاستعداده لأي معركة وعدم مبالاته بأي تهديد.

وأكدت حركة "حماس"، اليوم الأحد أن تهديدات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري وقادة المقاومة هي تهديدات جوفاء، لم ولن تنجح في إضعاف المقاومة.

وشدَّدت حماس في بيان لها، وصل " " نسخة عنه، اليوم الأحد، أن الشيخ صالح وإخوانه جميعاً وشعبنا الفلسطيني الصامد المرابط، الذي قدَّم قافلة طويلة من الشهداء، ماضٍ بعزم ويقين في مقاومة الاحتلال حتى استعادة كل الحقوق المشروعة لشعبنا، وعلى رأسها حرية القدس والمسجد الأقصى المبارك.









المصدر / فلسطين أون لاين