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التعليم تُنفذ إجراءات لتسهيل التحاق الطلبة العائدين من السودان بالجامعات الفلسطينية

التعليم تُنفذ إجراءات لتسهيل التحاق الطلبة العائدين من السودان بالجامعات الفلسطينية

27 اغسطس 2023 . الساعة 12:30 بتوقيت القدس
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الطلبة الفلسطينيون العائدون من السودان

شرعت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة بتنفيذ إجراءات لتسهيل التحاق الطلبة الفلسطينيين العائدين من السودان بالجامعات الفلسطينية وفق المعايير المتفق عليها مع مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.

ويجري استقبال الطلبة في الوزارة بحضور اللجنة المكلفة التي تضم أ.محمد بركات مدير دائرة التصديقات، ود. خالد النويري رئيس قسم  الخدمات الطلابية.

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ومن بين الإجراءات المتبعة دراسة الحالة الأكاديمية للطلبة إضافة إلى أخذ تعهدات منهم بإحضار الوثائق المطلوبة كافَّة، وعمل مخاطبة للجامعات لاستقبالهم ومتابعة ذلك وتذليل جميع العقبات لاستئناف دراستهم الجامعية.

يُشار إلى أن وزارة التربية والتعليم بذلت الجهود لضمان توفير التعليم للطلبة العائدين من السودان بعد الأحداث المؤسفة التي أعاقت إكمال تعليمهم هناك.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الجامعات الفلسطينية #وزارة التربية والتعليم #طلبة السودان

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