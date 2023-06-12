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دائرة الجامعات بحماس تلتقي الطلبة العائدين من السودان لمتابعة أوضاعهم التعليمية

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بالتعاون مع وزارة التعليم

بالصور دائرة الجامعات بحماس تلتقي الطلبة العائدين من السودان لمتابعة أوضاعهم التعليمية

12 يونيو 2023 . الساعة 18:01 بتوقيت القدس
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دائرة الجامعات بحركة حماس تلتقي الطلبة العائدين من السودان لمتابعة أوضاعهم التعليمية

التقت دائرة الجامعات بحركة المقاومة الإسلامية حماس الطلبة العائدين من جمهورية السودان لمتابعة أوضاعهم التعليمية من أجل المساهمة في تذليل الصعوبات التي تواجههم والرد على استفساراتهم.

وحضر اللقاء الذي عُقد في مقر الوزارة بغزة د. خالد أبو ندى وكيل وزارة التربية والتعليم العالي، ود. أشرف أبو دية من دائرة الجامعات، و م. أمجد مزيد نائب رئيس الكتلة الإسلامية ومسؤول ملف الجامعات، و د. إبراهيم القدرة الوكيل المساعد للتعليم العالي، و أ. أحمد عايش النجار مدير عام العلاقات العامة، و د. علي أبو سعدة مدير عام التعليم الجامعي، و د. أحمد بركة مدير دائرة المنح.

وأكد أبو ندى أنّ الوزارة تابعت أزمة الطلبة منذ لحظاتها الأولى، وقامت بالتواصل مع كافة الأطراف ذات العلاقة داخل فلسطين وخارجها بهدف ضمان الوصول الآمن للطلبة إلى قطاع غزة إزاء تدهور الأوضاع في السودان، متمنيًا أن يسود الأمن والأمان جمهورية السودان الشقيقة.

وبيّن وكيل الوزارة أنّ وزارته انتهت من حصر أسماء وتخصصات كافة الطلبة العائدين من جمهورية السودان، لافتًا إلى أنه أصدر تعليماته لمساعدة وتذليل كافة العقبات أمام الطلبة العائدين لاستكمال دراستهم داخل جامعات وكليات قطاع غزة ضمن ما تسمح به تعليمات الوزارة وأنظمة الجامعات.

بدوره أفاد القدرة أنّ الوزارة عقدت اجتماعًا مع الجامعات الفلسطينية العاملة في القطاع من أجل نقاش أوضاع الطلبة العائدين من السودان ووضع حلول جذرية لهم، مشددًا على أنّ الوزارة لديها جدية كبيرة في مساعدة الطلبة العائدين وإكمال من يرغب منهم تعليمه الجامعي في جامعات القطاع.

من ناحيته رحّب أبو دية بالطلبة الحاضرين وبالضيوف الكرام، وأعرب عن مساعي دائرة الجامعات ووقوفها إلى جانب الطلبة، كما شكلت الدائرة لجنة خاصة لبحث آليات مساعدة الطلبة العائدين من دولة السودان.

من جهته ثمّن مزيد الدور المهم الذي بذلته وزارة التعليم بالتواصل الحثيث مع مختلف الأطراف لإتمام عودة الطلبة وإكمال مسيرتهم التعليمية، مؤكدًا أنّ الكتلة لن تدّخر جهدًا في تبنّي قضايا الطلبة العائدين من السودان، والعمل مع جهات الاختصاص ليكملوا مسيرتهم الدراسية وحل قضاياهم التعليمية.

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#حركة حماس #وزارة التربية والتعليم #الطلبة العائدين من السودان

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