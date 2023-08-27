فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مدارس القدس.. واقع صعب يفاقمه تقليص السلطة للميزانيات التعليمية

الكرد: حظر علم فلسطين في "الشيخ جراح" سابقة خطيرة تُمهِّد لقرارات أوسع

هويدي: مخططات أمريكية إسرائيلية لشطب مخيم "عين الحلوة"

"الحركة الأسيرة" تطالب باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة في "مقابر الأرقام"

بمشاركة 65 دولة.. انطلاق فعاليات مؤتمر نداء الأقصى الدولي الثاني بالعراق

حماس أدت دورًا محوريًا وكبيرًا في وقف الاشتباكات بمخيم "عين الحلوة"

القوانين اللبنانية تزيد من متاعب اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات

"الخطة الخمسية".. تهويد وأسرلة وتعميق للاستيطان في القدس

القيادي "علقم": عملية الخليل حملت العديد من الرسائل والدلالات

"عين الحلوة".. الاشتباكات المسلحة تزيد حياة لاجئيه مأساةً

مقتل 3 جنود أمريكيين في تحطّم مروحية بأستراليا

27 اغسطس 2023 . الساعة 09:29 بتوقيت القدس
...
مقتل 3 جنود أمريكيين في تحطم مروحية بأستراليا

قُتل 3 جنود أمريكيين في تحطّم مروحية عسكرية صباح اليوم الأحد، في أثناء مهمة تدريبية في جزيرة ميلفيل شمالي داروين في الإقليم الشمالي بأستراليا، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأسترالية.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز أستراليا" أن طائرة هليكوبتر من طراز "في-22 أوسبري" تحطَّمت قبالة ساحل داروين، وعلى متنها نحو 20 من مشاة البحرية الأميركية.

وقالت الوزارة في بيان لها: "إن التقارير الأولية تشير إلى أن الحادث يتعلَّق بأفراد من وزارة الدفاع الأميركية، ولا صلة له بأفراد من قوات الدفاع الأسترالية".

اقرأ أيضًا: قُتل طاقمها.. الكشف عن مكان سقوط المروحية الأمريكية أمس

من جهتها، أفادت شبكة "إيه بي سي" العامة أنه تمَّ إنقاذ عدد من الأشخاص بعد تحطّم طائرة، إلا أن بعضهم حالته لا تزال خطيرة.

وكما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية بأنه تمَّ إنقاذ العديد من العسكريين من حادث تحطم الطائرة، وأنه لم ترد أنباء عن سقوط قتلى.

وهذه الطائرة قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، ولها أجنحة متحركة يمكن توجيهها للأعلى لمنحها قدرة المروحية في المناورة أو إلى الأمام للتحليق أفقيًّا كطائرة عادية.

المصدر / وكالات
#الولايات المتحدة #تدريبات عسكرية #استراليا #تحطم مروحية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة