قُتل طاقمها.. الكشف عن مكان سقوط المروحية الأمريكية أمس

أعلنت السلطات الأمريكية أنّ مروحية عسكرية من نوع "بلاك هوك" تحطّمت الأربعاء ممّا أسفر عن مقتل عسكريين كانا على متنها.

وقال الحرس الوطني في ولاية تينيسي في بيان إنّ مروحية تابعة له كانت في رحلة تدريبية حين تحطّمت عصر الأربعاء قرب مدينة هانتسفيل في ولاية آلاباما المجاورة لتينيسي.

وأضاف أنّ المروحية كان على متنها شخصان هما عسكريان في الحرس الوطني وقد لقيا مصرعهما في الحادث، فيما لم يسفر الحادث عن إصابات أخرى على الأرض.

وقال البريغادير-جنرال وارنر روس قائد القوات العسكرية في ولاية تينيسي قوله "نشعر بحزن عميق لفقدان اثنين من رجال الحرس الوطني في ولاية تينيسي، وصلواتنا مع عائلاتهم خلال هذه المأساة المفجعة".

المصدر / وكالات