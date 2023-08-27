بدء قطف الجوافة بغزة و"الزراعة" ترجح إنتاج 1750 طنًا

غزة/رامي رمانة:

شرع مزارعون في قطف ثمار الجوافة وطرحها في السوق المحلي بقطاع غزة، وسط ترجيح وزارة الزراعة أن يسجل إنتاج الموسم الحالي 1750 طنًا.

وتعد الجوافة من الأشجار شبه الاستوائية، وهي بحاجة إلى تربة خصبة جيدة الصرف وكميات كبيرة من المياه، خصوصًا في مدة الصيف.

ويصل ارتفاع شجرتها لنحو 10م، وتُعمر أوراقها لمدة عام، وتسقط دفعة واحدة، ويستمر قطف الجوافة حتى شهر ديسمبر.

وشرع المزارع عبد القادر حميد، الذي يمتلك مزرعة تبلغ مساحتها 8 دونمات من الجوافة في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة في قطف ثمار الجوافة، لكنه يعبّر عن قلقه بسبب انخفاض حجم ونكهة ثمار الجوافة هذا الموسم.

وبيّن حميد لصحيفة "فلسطين" أن ثمار الجوافة موسمية وتحتاج إلى ظروف معينة للنمو والازدهار، بما في ذلك المياه العذبة والحرارة المناسبة، ومع ذلك، شهد قطاع غزة تغيّرات في درجات الحرارة هذا الصيف، إذ ارتفعت درجات الحرارة إلى مستويات، مما أثر سلبًا في نمو وجودة ثمار الجوافة.

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ونبّه إلى أن هذا يمثل تحديًا إضافيًا لهم في تسويق منتجاتِهم وزيادة الإيرادات.

من جانبه أظهر المتحدث الفني باسم وزارة الزراعة، محمد أبو عودة، أن إجمالي مساحة الجوافة المزروعة في أراضي قطاع غزة (1290) دونمًا، موضحًا أن(870) دونمًا مثمرًا منتجًا، و(420) دونمًا قيد النمو غير مثمر.

ورجح أبو عودة في حديثه لصحيفة "فلسطين "أن يسجل إنتاج الجوافة الموسم الحالي 1750 طنًا.

واستعرض أبو عودة أصناف الجوافة المزروعة في قطاع غزة، وهي الهندية، والبلدية، والمصرية، والبندوف.

وأشار إلى أن تلك الأصناف تتكاثر بعدة طرق، التكاثر بالبذرة، والتكاثر بالعُقل، والتكاثر بالتطعيم.

وأكد أبو عودة أهمية توفر ظروف جيدة لصرف المياه وتهوية الأراضي لنجاح زراعة الجوافة.

ونبَّه إلى أن أشجار الجوافة تنمو في ظروف مناخية وبيئية متنوعة، لكن نموها يتأثر بشدة في انخفاض درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن أشجار الجوافة تستطيع تحمل انخفاض درجات الحرارة حتى 5 درجات مئوية، ولكن إذا انخفضت درجات الحرارة أكثر من ذلك، فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر بالأجزاء الخضرية للأشجار.

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نجاح كبير

وأشار أبو عودة إلى أن منطقة المواصي قد حققت نجاحًا كبيرًا في زراعة الجوافة قبل 10 سنوات، إذ كان الإنتاج يُصدّر إلى الأردن ويُسوق في الضفة الغربية، ولكن تراجع الإنتاج فيما بعد بسبب الصعوبات التي فرضها الاحتلال على حركة المعابر، وارتفاع ملوحة المياه، وتغيرات المناخ.

من جانبه تطرق المدير التنفيذي في جمعية خانيونس التعاونية الزراعية عائد الأغا إلى تراجع زراعة الجوافة في قطاع غزة عن الأعوام السابقة، عازيًا ذلك إلى الزحف العمراني وملوحة المياه.

وحث الأغا في حديثه لصحيفة "فلسطين" وزارة الزراعة والمزارعين والمؤسسات ذات العلاقة إلى الاهتمام بتوسيع زراعة الجوافة والعمل بشكل مشترك لتأمين مصادر مياه عذبة، والتغلب على أمراض التربة إلى جانب استقدام أصناف جديدة من الجوافة قادرة على التلائم مع الطقس.

وأشار إلى زيادة صنف الجوافة الهندية لدى المزارعين بعدما كانت الجوافة "البلدية" الأكثر شيوعًا والسبب أن "الهندية" حجمها أكبر وحلوة المذاق.