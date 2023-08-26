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المانجو...كيف تؤثر فاكهة الصيف المحببة على الصحة؟

26 اغسطس 2023 . الساعة 20:12 بتوقيت القدس
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تعد المانجو من أبرز الفواكه الصيفية المحببة لدى الكثيرين، وسط تساؤلات عن تأثيرها على صحة الجسم خاصة بالنسبة للحوامل أو المرضى أو حتى الأشخاص العاديين.

ويؤكد استشاري التغذية العلاجية عماد الدين فهمي، أن كل فاكهة لها مميزاتها وفوائده الصحية طالما تم تناولها باعتدال.

وأوضح فهمي أبرز العناصر الغذائية التي تحتويها فاكهة المانجو:

"الحديد، المغنسيوم، البوتاسيوم، فيتامينات "ج" و"ب" و"أ"، غنية بحمض الفوليك آسيد".

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وعدد استشاري التغذية العلاجية الفوائد الصحية للمانجو:

  • تعزز قوة الجهاز العصبي، والمناعي، والنظر، والقلب، والرئتين.
  • الحديد يعزز كريات الدم الحمراء، ويساعد الكبد والنخاع الشوكي على تصنيعها.
  • فيتامين ج يساعد على امتصاص الحديد.
  • الفوليك آسيد مفيد للحوامل خاصة لأعصاب الجنين، ولذا يصفه الأطباء في الشهور الثلاثة الأولى من الحمل.
  • تساعد على الإخراج في حالات الإمساك.
  • تسهم في خفض مستويات ضغط الدم.

كيف نتجنب أضرار المانجو؟

يؤكد فهمي أن أضرار المانجو مرتبطة بعوامل عدة أبرزها:

  • الإسراف في تناولها، ما يترتب عليه حدوث إسهال، أو صداع، أو خمول، أو اضطراب في المزاج، أو ارتفاع سكر الدم، أو انخفاض ضغط الدم أكثر من اللازم.
  • وجود حساسية من تناول المانجو تظهر في صور مختلفة، مثل الإسهال، أو الحكة، أو ارتجاع المريء، وغيرها.
  • المصابون بالسمنة أو من يرغبون في إنقاص وزنهم يجب عليهم الابتعاد عن تناول المانجو لاحتوائها على نسبة سكر عالية، حيث أن ثمرة المانجو التي تزن 100 غرام تحتوي على 15 غراما من السكر ما يوازي ثلاثة ملاعق، فضلا عن 60 سعر حراري لكل 100 غرام وبالتالي ترفع سكر الدم وتزيد الوزن.
المصدر / فلسطين أون لاين
#فاكهة #صحة الإنسان #المانجو

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