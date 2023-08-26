فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"القسام" تنظم مؤتمرًا علميًا لتعزيز ثقافة المقاومة لدى طلبة الجامعات

قيادي بـ"فتح": تصريحات العاروري وطنية ومسؤولة

بلديتا جباليا النزلة والدوحة تبحثان إمكانية تنفيذ مشاريع بنية تحتية في جباليا

"كتائب القسام" تتبنى عملية حوارة الثانية التي نُفّذت قبل أسبوع

الأسير حازم القواسمة يضرب عن الطعام تضامنا مع شقيقة

بمشاركة مقاومين.. تشييع الشهيد عز الدين كنعان في بلدة جبع جنوب جنين

المقاومة المسلحة.. خيار الفلسطينيين الأنجع لمواجهة مؤامرات الاحتلال

صيادون في غزة وصراعهم اليومي مع بضعة شواقل!

خريشة يدعو للتوحد في مقاومة الاحتلال والرد على جرائم المستوطنين

تحذيرات من مخططات خطيرة تسعى لتهجير المقدسيين وأسرلة التعليم

أسفرت عن 24 قتيلًا 

سبع عمليات نوعية نُفّذت ضد الاحتلال ومستوطنيه منذ بداية 2023

26 اغسطس 2023 . الساعة 16:44 بتوقيت القدس
...

شهد العام الجاري عمليات نوعية للمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال ومستوطنيه، أدّت لمقتل 24 إسرائيليًا، أعلاها بعدد القتلى عملية الشهيد خيري علقم في القدس والتي وقعت في 27 يناير، وأسفرت عن 7 قتلى و12 إصابة.

وبحسب المركز الفلسطيني للمعلومات "معطى" فلقد جاء في الترتيب الثاني للعمليات النوعية، عملية الشهيدين القساميين مهند شحادة وخالد صباح، حينما أطلقا لسلاحهما العنان لمجابهة الاحتلال ودحره عن أرضنا ومقدساتنا، وأسفرت عمليتهما عن 4 قتلى و4 جرحى في صفوف الاحتلال، وذلك في الـ20 من يونيو الماضي. 

وأسفرت عملية الدهس البطولية التي نفذها الشهيد حسين قراقع في القدس في العاشر من فبراير الماضي، عن ثلاثة قتلى و6 جرحى، مثلما أوقعت عملية الشهيدين القساميين حسن قطناني ومعاذ المصري في منطقة الأغوار، والتي أدت أيضاً إلى 3 قتلى وذلك في السابع من أبريل الماضي. 

وفي الثالث من يونيو نفذ الشهيد المصري محمد صلاح عملية بطولية قرب الحدود المصرية أدّت لمقتل ثلاثة جنودٍ إسرائيليين وإصابة اثنين. 

وفتح الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة باكورة الأعمال البطولية في حوارة، عقب تنفيذه عملية جريئة في منطقة أمنية حساسة للاحتلال، وأسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين في السادس والعشرين من فبراير. 

اقرأ أيضا: عبد الفتاح خروشة .. تحرر قبل شهرين ونصف واستعجل ردّ دينَين للاحتلال

وفي التاسع عشر من أغسطس، جاءت عملية حوارة الأخيرة والتي انسحب منفذها بسلام، بعد إطلاق النار صوب  مستوطنين اثنين وقتلهما، ضمن حالة المقاومة المتصاعدة في البلدة الفلسطينية الواقعة جنوب نابلس.

وتواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، حيث أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين، وإصابة العديد من المستوطنين والجنود.

وخلال الفترة ما بين 18-08-2023 حتى 24-08-2023، وثّق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” 215 عملاً مقاوماً، بينها 18 عملية إطلاق نار وعملية طعن.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المقاومة #القدس المحتلة #عملية إطلاق نار #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة