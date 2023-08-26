"كتائب القسام" تتبنى عملية حوارة الثانية التي نُفّذت قبل أسبوع

تبنت كتائب الشهيد عز الدين القسام بالضفة الغربية المحتلة، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مساء اليوم السبت، عملية حوارة الثانية التي نُفذت قبل أسبوع وأسفرت عن مقتل مستوطنين إثنين جنوبي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

ونشرت القسام بالضفة صورة على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تلغرام"، تشير إلى تبنيها لعميلة حوارة الأخيرة، بجانب صورة عملية حوارة في 26 من شهر شباط/فبراير الماضي، والتي نفذها الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة.

اقرأ أيضا: بالفيديو| الإعلام العبري يكشف تفاصيل جديدة حول عملية "حوارة"

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية إن منفذ العملية وصل إلى موقع الإطلاق مشيا على الأقدام وأطلق النار من مسافة قصيرة.

ويذكر أن الشهيد عبد الفتاح خروشة نفذ عملية إطلاق نار في بلدة "حوارة" جنوب نابلس، وأسفرت عن مقتل مستوطنين، واستشهد لاحقا باشتباك مسلح في مخيم جنين، شمال الشفة الغربية، في السابع من آذار/ مارس الجاري.

اقرأ أيضا: عبد الفتاح خروشة .. تحرر قبل شهرين ونصف واستعجل ردّ دينَين للاحتلال





المصدر / فلسطين أون لاين