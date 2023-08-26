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بمشاركة مقاومين.. تشييع الشهيد عز الدين كنعان في بلدة جبع جنوب جنين

26 اغسطس 2023 . الساعة 14:35 بتوقيت القدس
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تشييع الشهيد عز الدين كنعان في بلدة جبع جنوب جنين

شاركت جماهير غفيرة اليوم السبت، في مسيرة تشييع جثمان الشهيد المشتبك عز الدين كنعان في بلدة جبع بمحافظة جنين، والذي ارتقى أمس متأثراً بإصابته خلال اجتياح الاحتلال لجنين.

وحمل فلسطينيون جثمان الشهيد كنعان (20 عاماً)، وسط هتافات مؤيدة للمقاومة ومطالبة بالانتقام لدماء الشهداء، إلى جانب رفع أعلام فلسطين.

وشهد موكب تشييع الشهيد المجاهد كنعان، حضوراً لافتاً من عناصر المقاومة المسلحة، رافعين أسلحتهم الرشاشة، ومتعهدين بالسير على درب الشهداء.

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وزفت حركة حماس الشهيد عز الدين كنعان، مؤكدة قدرة شعبنا على تصعيد المقاومة، وضرب الاحتلال ومستوطنيه في كل مكان من أرضنا المحتلة. 

وقال حركة حماس: "إنّ شعبنا لديه القدرة دائماً على مفاجأة الاحتلال ومستوطنيه، وتصعيد المقاومة بالرغم من التحديات غير المسبوقة، بوصف المقاومة الحل الأمثل لصد العدوان واسترداد الحقوق، والثأر لدماء الشهداء".

وذكرت أن المستوطنين وقيادتهم المتبجّحة ستجني ثمار جرائمها في المسجد الأقصى المبارك، ناراً ولهيباً لا ينطفئ.

المصدر / فلسطين أون لاين
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