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استشهاد شاب متأثرا بإصابته خلال اجتياح الاحتلال لجنين

25 اغسطس 2023 . الساعة 19:49 بتوقيت القدس
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الشهيد الشاب عز الدين كعابنة

أفادت مصادر عائلية باستشهاد الشاب عز الدين كنعان (20) عاما، من بلدة جبع جنوب جنين، شمالي الضفة الغربية، مساء اليوم الجمعة، متأثراً بإصابته خلال عدوان الاحتلال الأخير على مخيم جنين أول تموز/يوليو الماضي.

وأصيب كنعان أوائل شهر تموز/ يوليو الماضي، خلال تبرعه بالدم  لصالح مصابي اجتياح مخيم جنين، حيث استهدفه قناص من جيش الاحتلال برصاصة في رأسه، قبل وصوله للمستشفى، بحسب عائلة كنعان.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم جنين فجر الثالث من يتموز/يوليو الماضي مدعومة بالطائرات الحربية، ماأدى إلى استشهاد 13 فلسطينيا، بينهم 5 أطفال، وأصيب 140 آخرون.

المصدر / فلسطين أون لاين
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