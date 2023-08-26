تحذيرات من مخططات خطيرة تسعى لتهجير المقدسيين وأسرلة التعليم

حذر مختصون في مدينة القدس المحتلة، من مخططات كبيرة وخطيرة تشنها حكومة الاحتلال الفاشية بحق المقدسيين والمقدسات الإسلامية.

وقال المختص بشؤون القدس راسم عبيدات إن "الاحتلال يسعى لشن حرب شاملة في القدس"، منوهاً إلى أن "الاحتلال يهدف إلى أسرلة التعليم بالقدس، وكي وعي الشعب الفلسطيني".

وذكرت عبيدات أن "حكومة الاحتلال تخصص ميزانية بهدف تنفيذ الخطة الخماسية، التي تستهدف مدينة القدس والمنهاج الفلسطيني".

ولفت إلى أنّ "الاحتلال ينتهج سياسة التطهير العرقي بحق المقدسيين، وأبناء شعبنا في مدينة القدس والضفة الغربية"، مضيفة أننا "أمام خطة صهيونية كبيرة وخطيرة تشنها حكومة الاحتلال الفاضية بحق القدس".

وكان المختص بشؤون القدس حسن خاطر، أكد أن الاحتلال يستهدف منطقة باب الأسباط مرة تلو مرة، في محاولة لفرض السيطرة عليها.

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وحذر خاطر من خطر حقيقي للسيطرة على منطقة باب الأسباط، جراء اعتداء الاحتلال على المصلين وإبعادهم، مشيراً إلى أن المسجد الأقصى يهوّد بشكل كبير وغير مسبوق، والبلدة القديمة بالقدس تهود بشكل يومي.

وشدد على أن المطلوب عربيا وإسلاميا التحرك الفوري والجاد، لوضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة بالأقصى.

وأصيب أمس، ثمانية فلسطينيين بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت والرصاص المطاطي عند باب الأسباط، داخل المسجد الأقصى المبارك قبيل صلاة الجمعة.

وتعاملت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني مع إصابة كسر في القدم جراء قنبلة صوت، وجرى نقلها من المسجد الأقصى إلى المستشفى لتلقي العلاج.

المصدر / فلسطين أون لاين