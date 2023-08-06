تحذيرات مقدسية من التحاق الطلبة بمدارس تفرض المنهاج الإسرائيلي

حذَّرت لجان أولياء أمور طلبة مدارس كفر عقب في القدس المحتلة، من نيَّة بلدية الاحتلال افتتاح مدرسة مختلطة تفرض المنهاج الإسرائيلي على الطلبة المقدسيين.

ونبَّهت اللجان عبر بيان صحفي، اليوم الأحد، إلى أن المنهاج الإسرائيلي دخيل على الفلسطينيين، ولا يتوافق مع رأي الغالبية الساحقة من الأهالي، ويتناقض مع ديننا وثقافتنا ومبادئنا، مشيرة إلى رفض أولياء الأمور أي منهاج يحمل فكراً عنصريّاً فاسداً يهدف لإخراج جيل متسلخ عن ثقافة وقِيم آبائه وأجداده.

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وأوضحت أن المنهاج الإسرائيلي يتحدَّث عن تاريخ الفلسطينيين ومقدَّساتهم بعنصرية وبرواية المحتل المحرفة والمضللة التي يرفضها شعبنا وأمتنا.

ونبَّهت من السقوط في وحل خطة تعليمية تخلط الغث بالسمين وتروج لفكر عنصري فاسد بهدف إخراج جيل مسخ لا وعي له ومنسلخ عن ثقافة وقيم آبائه وأجداده.

ودعت أهالي القدس للتمسك بحقهم القانوني في المطالبة بتعليم أبنائهم منهاجاً يتوافق مع دينهم وثوابتهم وتاريخهم وحقهم التاريخي في أرضهم ومقدَّساتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين